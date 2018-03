Ponte Messina : Moretti (Fondazione Fs) - non è una priorità : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) – “I collegamenti sono tutti benvenuti quando riescono a unire parti importanti del territorio e la Sicilia lo è sicuramente. Però, dovendo fare una gerarchia di interventi, direi ‘facciamo prima quello che serve all’interno’, semplicemente perché dei cinque milioni e mezzo di persone che abitano in Sicilia, più del 90 per cento si muove all’interno dell’Isola e deve avere ...

Stretto di Messina : una “importante apertura” per la realizzazione del Ponte : Per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina è stata rilevata una “importante apertura“: la Regione siciliana ritiene l’infrastruttura “fondamentale per garantire continuità territoriale e sviluppo all’isola e che va realizzata facendo contemporaneamente le altre infrastrutture di trasporto rapido e la viabilità delle aree interne, senza le quali il collegamento stabile tra le coste calabra e siciliana ...

Ponte Messina : Regione - opera fondamentale in contemporanea ad altre infrastrutture : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - Una "importante apertura" per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, opera che la Regione siciliana ritiene "fondamentale per garantire continuità territoriale e sviluppo all’isola e che va realizzata facendo contemporaneamente le altre infrastrutture di

Ponte Messina : ingegneri divisi - da cattedrale nel deserto a svolta per Italia - 2 - : Facebook Twitter tweet , AdnKronos, - Una tesi che non convince, però, più di tanto, Giuseppe Muscolino, professore ordinario di Scienza delle costruzioni all'Università di Messina, che per anni ha lavorato al progetto facendo parte anche del Comitato scientifico della società Stretto di Messina. "Senza il Ponte le ...

Ponte Messina : ingegneri divisi - da cattedrale nel deserto a svolta per Italia - 3 - : "Ci sarà bisogno di operai, maestranze, ingegneri, tecnici, geometri, architetti, progettisti, geotecnici" gli fa eco Mario Di Paola, professore ordinario di Scienza delle costruzioni all'Università ...

Ponte Messina : ingegneri divisi - da cattedrale nel deserto a svolta per Italia : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) – “Da solo il Ponte sullo Stretto sarebbe come la cattedrale nel deserto”. Vincenzo Di Dio, presidente dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo, amplia i termini del ragionamento. E nei giorni in cui il Ponte che dovrebbe collegare la Sicilia al resto d’Italia è tornato d’attualità rilanciato dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e, prima di lui, dal ...

Ponte Messina : ingegneri divisi - da cattedrale nel deserto a svolta per Italia (5) : (AdnKronos) - "O prima o dopo il Ponte si farà - assicura Di Paola -, è una questione solo di tempo. La Sicilia ne avrebbe un vantaggio enorme, Messina e Reggio diventerebbero una sola città e ci sarebbe un flusso continuo di mezzi e persone. Io non concordo con chi dice che sarebbe una cattedrale n

Ponte Messina : ingegneri divisi - da cattedrale nel deserto a svolta per Italia (4) : (AdnKronos) - C’è poi il tema dell’impatto ambientale. "Naturalmente è un’opera gigantesca, imponente, che modifica completamente lo skyline dello Stretto - ammette Di Paola -, ma bisogna accettare la modernità. Hanno fatto ponti sospesi dappertutto. Ha un impatto visivo, certo, ma queste sono opere

Ponte Messina : ingegneri divisi - da cattedrale nel deserto a svolta per Italia (3) : (AdnKronos) - Per il professore dell’Università di Messina non ci sono dubbi. "Il Ponte è un’opera fondamentale per lo sviluppo della Sicilia, che è un’isola ricca, ma troppo isolata. Messina, poi, è un’isola nell’isola: è una città emarginata, depressa, con i giovani in fuga". Basti pensare alle ri

Ponte Messina : ingegneri divisi - da cattedrale nel deserto a svolta per Italia (2) : (AdnKronos) - Una tesi che non convince, però, più di tanto, Giuseppe Muscolino, professore ordinario di Scienza delle costruzioni all’Università di Messina, che per anni ha lavorato al progetto facendo parte anche del Comitato scientifico della società Stretto di Messina. "Senza il Ponte le infrast

Ponte Messina : ingegneri divisi - da cattedrale nel deserto a svolta per Italia : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) - "Da solo il Ponte sullo Stretto sarebbe come la cattedrale nel deserto". Vincenzo Di Dio, presidente dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo, amplia i termini del ragionamento. E nei giorni in cui il Ponte che dovrebbe collegare la Sicilia al resto d’Ita

Ponte Messina : Grasso - serve solo a fare guadagnare qualche multinazionale : Palermo, 10 feb. (AdnKronos) - "Noi non lo vogliamo il Ponte sullo Stretto di Messina, ma che ce ne facciamo di un Ponte che serve solo a fare guadagnare qualche multinazionale, o a qualcun altro che cerca di avere consensi. Forse qualche impresa potrà avere dei vantaggi, magari si è accaparrato il

Ponte Messina : Navarra (Pd) - opera importante ma bisogna guardare oltre : Palemro, 8 feb. (AdnKronos) - "Ho sempre affermato l’importanza della realizzazione del Ponte per lo sviluppo del nostro territorio, ma abbiamo anche il dovere di riuscire ad immaginare una Messina al di là del Ponte". Così Pietro Navarra, candidato alla Camera per il Partito Democratico nel collegi

Ponte Messina : Ance Sicilia - non basta - nell'Isola diritto a mobilità negato : Palermo, 7 feb. (AdnKronos) - Il Ponte sullo Stretto, ma non solo. Perché la Sicilia ha "un enorme problema di mobilità". La mega infrastruttura che dovrebbe collegare Messina a Reggio Calabria e che per il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è "la prima cosa da fare" per far fronte al "disas