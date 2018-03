Picchia la moglie e poi va a bere al bar

“Carabinieri. Il mio vicino sta Picchiando la moglie”. In realtà esultava per il gol della Juve : È accaduto a Poirino, nel torinese. Alla rete di Dybala contro il Tottenham in Champions League, l'esplosione di gioia ha fatto scattare il falso allarme. E sono arrivati i carabinieri.Continua a leggere

Napoli - Picchia la moglie davanti alla polizia poi colpisce gli agenti : arrestato : Gli agenti della polizia di Stato dell'Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato H.Z., di 23 anni, responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni, minacce, resistenza a Pubblico ...

Picchia la moglie poi chiama carabinieri e ambulanza : 'Correte - le ho fatto male' : La violenza è esplosa improvvisa, per futili motivi, forse la gelosia. Un cinquantenne ha alzato le mani sulla moglie, coetanea, e l'ha Picchiata selvaggiamente mandandola all'ospedale. È avvenuto ...

Picchiava la moglie davanti ai figli : intervengono polizia e tribunale : La polizia ha proceduto all'esecuzione dell'ordinanza con cui il Gip del tribunale di Livorno, a seguito delle indagini compiute dalla squadra mobile e coo

Picchia la moglie con un mattarello : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Picchia la moglie con un ...

Roma - Picchiava la moglie e la nutriva con molliche di pane : Un uomo ha picchiato e seviziato la moglie per più di 20 anni. Entrambi 73enne vivevano a Roma, in una casa nel quartiere di Torpignattara, dove la donna subiva continue violenze e si nutriva soltanto dei pezzi di pane che gli lanciava suo marito.Il marito, si legge sul Corriere della Sera, abusava spesso di alcolici e prendeva a calci e pugni la donna quando questa si rifiutava di avere rapporti sessuali con lui. In aprile, una delle ultime ...

Piacenza - Picchia moglie e figlio : entrambi gravi : Piacenza, picchia moglie e figlio: entrambi gravi Dopo il raptus un 62enne ha ucciso il cane e si è barricato in bagno aprendo il gas. Quindi è stato fermato dai carabinieri. Continua a leggere L'articolo Piacenza, picchia moglie e figlio: entrambi gravi sembra essere il primo su NewsGo.

Milano - cinquantenne Picchia moglie e la manda in ospedale : Per i continui litigi e botte alla moglie ieri un uomo di 50 anni è stato arrestato a Milano per maltrattamenti in famiglia e domani mattina, su disposizione del pm di turno Letizia Mocciaro, sarà ...

Trieste - Picchia l'ex moglie per l'affido dei figli : Davanti al giudice un 47enne. Dovrà rispondere di violenza e minacce. Può vedere i bimbi solo con gli assistenti sociali

Picchia e ferisce la moglie con una lama : marito violento allontanato da casa : Un incubo. Che andava avanti dentro le mura domestiche da chissà quanto. L'ennesimo maltrattamento di cui è vittima una donna. Questa volta a patire le violenze del marito, è una trentenne finita al ...

Picchia la moglie davanti alla figlioletta - in manette marito violento : Picchia la moglie davanti alla bambina piccola, in manette marito violento. I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile di Torre del Greco hanno arrestato un 29enne del luogo già noto alle forze ...

Ubriaco Picchia la moglie davanti ai figli minori - arrestato a Raddusa : I Carabinieri della Stazione di Raddusa hanno arrestato nella flagranza un pregiudicato di 35 anni del posto, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. Notte da incubo per la ...