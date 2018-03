Pga tour | Tiger Woods secondo nel Valspar championship

Pga tour : Tiger Woods piace e vola alto nel valspar championship : Roma, 9 mar. , askanews, Tiger Woods, autore di una prova piuttosto convincente, è all'ottavo posto con 70 , -1, colpi nel valspar championship , PGA Tour, sul percorso del Copperhead Course , par 71, ...

Golf - Pga tour 2018 : Corey Conners guida il Valspar Championship al termine del primo round : Il PGA Tour continua la sua stagione nella splendida\Florida. Via infatti al Valspar Championship 2018 (montepremi 6,5 milioni di dollari), torneo in corso d’opera sul percorso par 71 dell’Innisbrook Resort di Palm Harbor (Florida, Stati Uniti). Al termine del primo round troviamo in testa Corey Connors. Il canadese ha chiuso la prima giornata con il punteggio di -4 (67 colpi), una lunghezza meglio dei suoi più immediati inseguitori ...

Pga tour : Tiger Woods al Valspar championship per il Masters : Roma, 7 mar. , askanews, Tiger Woods, ben determinato a presentarsi nelle migliori condizioni possibili al Masters , 5-8 aprile, , primo major stagionale, scenderà in campo in due tornei consecutivi ...

Golf - Pga tour 2018 : playoff vincente per Justin Thomas. Beffa per Luke List : Justin Thomas torna al successo nel PGA Tour dopo 4 mesi di digiuno. Sul percorso par 70 del PGA National Golf Club di Palm Beach Gardens (Florida, Stati Uniti) il The Honda Classic (montepremi 6,6 milioni di dollari) premia la spregiudicatezza del ventiquattrenne di Louisville. Thomas ha piegato un ottimo Luke List alla prima buca di playoff trovando un birdie. Entrambi gli statunitensi avevano chiuso la 4 giorni di gara con lo score ...

Golf - Pga tour 2018 : Luke List guida il The Honda Classic ad un round dalla conclusione : Il fine settimana di PGA Tour si avvia a vele spiegate verso la conclusione. Sul percorso par 70 del PGA National Golf Club di Palm Beach Gardens (Florida, Stati Uniti) il The Honda Classic (montepremi 6,6 milioni di dollari) è alle porte dell’ultimo e decisivo round. Al termine dei primi tre giri l’americano Luke List guida la leaderboard con il punteggio complessivo di -7 (203 colpi). Score molto bassi testimoniano la complessità ...

Golf - Pga tour 2018 : punteggi bassi nel The Honda Classic - guidano Luke List e Jamie Lovemark. In crescita anche Tiger Woods : punteggi bassi e grande equilibrio a metà gara nel The Honda Classic, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 70 del PGA National Golf Club di Palm Beach Gardens, in Florida. A guidare la classifica sono due statunitensi, Luke List e Jamie Lovemark, attualmente in testa con 3 colpi totali sotto il par. List, in particolare, ha realizzato il miglior giro di giornata con 66 colpi (-4) e ha recuperato ...

Golf - Pga tour 2018 : Simpson e Noren a braccetto al comando del The Honda Classic : Il PGA Tour 2018 lascia la California spostandosi in Florida, precisamente sul percorso par 70 del PGA National Golf Club di Palm Beach Gardens. Via dunque al The Honda Classic (montepremi 6,6 milioni di dollari), torneo che si disputa dal lontano 1972 e che annovera ai nastri di partenza Golfisti di primo piano. Al termine del primo round troviamo al comando della manifestazione la coppia composta dallo svedese Alex Noren e dall’americano ...

Pga tour - gran ritorno di Bubba Watson : In un trofeo dal field stratosferico che ha visto uscire al taglio, tra gli altri, l'ex numero uno al mondo Tiger Woods e l'azzurro Francesco Molinari.

Golf - Pga tour 2018 : Bubba Watson amministra nell’ultimo round conquistando il Genesis Open : Bubba Watson riesce a conservare la prima posizione conquistando il Genesis Open (montepremi 7,2 milioni di dollari). Sul percorso par 71 del Riviera Country Club di Pacific Palisades l’americano conclude la kermesse del PGA Tour con lo score di -12 (272 colpi), due meglio dei connazionali Tony Finau E Kevin Na, bravi a conquistare il podio con un solido ultimo giro. Quarta posizione con il punteggio di -9 per gli statunitensi Sam ...

Pga tour : Bubba Watson torna al successo dopo due anni : Roma, 19 feb. , askanews, Bubba Watson è tornato al successo dopo due anni, imponendosi nel Genesis Open con 272 , 68 70 65 69, -12, colpi, lo stesso torneo in cui aveva ottenuto il suo ultimo titolo ...

Golf - Pga tour 2018 : Bubba Watson comanda la classifica ad un round dal termine del Genesis Open : Ancora California, ancora PGA Tour. I campioni del circuito professionistico per antonomasia sono ad un round dal termine del Genesis Open 2018 (montepremi 7,2 milioni di dollari). Al comando della kermesse statunitense che si svolge sul percorso par 71 del Riviera Country Club di Pacific Palisades troviamo Bubba Watson. L’americano guida con lo score complessivo di -10 (203 colpi) grazie ad una splendida prova nel terzo giro. Un -6 che lo ...

Pga tour : secondo giro sospeso in California : Roma, 17 feb. , askanews, Gioco sospeso nel secondo giro del Genesis Open , PGA Tour, , ma sul percorso del Riviera CC , par 71, , a Pacific Palisades in California, è già deciso il destino di ...

Golf - Pga tour 2018 : Cantlay - McDowell e Saunders al comando del Genesis Open. Tiger Woods e Francesco Molinari non superano il taglio : Tre atleti sono momentaneamente in testa al Genesis Open, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Riviera Country Club di Pacific Palisades, in California. Ma il secondo giro è ancora incompleto a causa del sopraggiungere dell’oscurità e così la classifica al termine della seconda giornata è ancora provvisoria. A guidare la leaderboard per ora ci sono gli statunitensi Patrick Cantlay e ...

Pga tour : coppia in vetta - 63esimo Woods - in ritardo Molinari : Roma, 16 feb. , askanews, Patrick Cantlay e Tony Finau guidano con 66 , -5, colpi la classifica del Genesis Open , PGA tour, sul percorso del Riviera CC , par 71, , a Pacific Palisades in California ...