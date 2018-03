Pescara | 29enne ucciso La madre su Facebook | “Maledetto killer guardati le spalle

ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 marzo 2018) Prima gli appelli per avere informazioni, poi la rabbia. Laura Lamaletto, ladi Alessandro Neri, chiede agli amici di non essere tristi ma di aiutarla a trovare il suo assassino. Un uomo o una donna cui la signora dà il tu e minaccia: “Maledettolecomincia la caccia” e anche “Maledetto assassino di Ale. Non c’è posto dove tu possa nasconderti“. Il giovane, 29 anni, è stato trovato senza vita nel fosso Vallelunga, alla periferia Sud di. Il giovane potrebbe essere stato assassinato altrove, per poi essere trasportato dove è stato trovato, seduto, con le gambe in acqua e il busto adagiato sugli arbusti, vestito e con il cappuccio in testa. Le indagini dei carabinieri proseguono senza sosta: tra le ipotesi vi è quella di un delitto “non previsto”, non organizzato. Avvenuto 48 ore prima del ...