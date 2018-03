Blastingnews

: Pensioni, Uil: Ecco le risorse per finanziare più flessibilità in uscita. Il segretario Domenico Proietti:... - uil_fpl : Pensioni, Uil: Ecco le risorse per finanziare più flessibilità in uscita. Il segretario Domenico Proietti:... - ste_calic : Pensioni, le notizie al 10 marzo su reddito minimo, flessibilità e legge Fornero -

(Di sabato 10 marzo 2018) Le ultime novita' sulle #ad oggi 102018 vedono riaccendersi le discussioni politiche in merito al welfare ed alle promesse elettorali di natura assistenziale VIDEO. A preoccupare sarebbero le coperture necessarie per riuscire a realizzare le misure, attualmente poco chiare nel loro reperimento. Nel frattempo anche dai Comitati si continua a discutere di flessibilita' previdenziale. Vediamo insieme tutti i dettagli nel nostro nuovo articolo di approfondimento. Rizzetto FdI: lo Stato deve scegliere se essere assistenziale o previdenziale L'On Walter Rizzetto FdI torna ad esprimersi in merito algarantito, approfondendo il proprio punto di vista. Vedete, posso pure votarlo, ci mancherebbe, al netto che le risorse finanziarie per le coperture non vadano a toccaree stipendi, cosa che mi pare, invece, un rischio. Ma: una domanda. Sapete ...