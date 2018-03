Blastingnews

: RT @_pensionati_: Pensioni, Epifani: sconfitta sinistra parte da legge Fornero, le novità - Marinamas : RT @_pensionati_: Pensioni, Epifani: sconfitta sinistra parte da legge Fornero, le novità - _pensionati_ : Pensioni, Epifani: sconfitta sinistra parte da legge Fornero, le novità -

(Di sabato 10 marzo 2018) Quello della riforma #rimane uno dei temi in primo piano nel dibattito politico subito dopo il voto. C’è attesa sul nuovo governo VIDEO e sulle possibili modifiche alla, come promesso dal capo politico e candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio e dal leader e candidato premier della Lega Matteo Salvini, entrambi sostenitori dell’abolizione della riforma previdenziale varata nel 2011 dal Governo Monti sostenuto in parlamento dalla maggioranza di larghe intese che andava dal Partito democratico a Forza Italia., lae il crollo progressivo del Pd Il piano proposte agli elettori da Salvini e Di Maio prevede anche la soluzione Quota 100 per tutti, la formula #Quota 41 per i lavoratori precoci, la proroga di #Opzione Donna, nuovi elementi di flessibilita' in uscita dal lavoro verso la pensione anticipata capaci di creare nuove ...