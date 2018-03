Pensioni e legge Fornero le ragioni del crollo della sinistra

Pensioni - le notizie al 10 marzo su reddito minimo - flessibilità e legge Fornero Video : Le ultime novita' sulle # Pensioni ad oggi 10 marzo 2018 vedono riaccendersi le discussioni politiche in merito al welfare ed alle promesse elettorali di natura assistenziale [ Video ]. A preoccupare sarebbero le coperture necessarie per riuscire a realizzare le misure, attualmente poco chiare nel loro reperimento. Nel frattempo anche dai Comitati si continua a discutere di flessibilita' previdenziale. Vediamo insieme tutti i dettagli nel nostro ...

Pensioni - Draghi : stop legge Fornero? Conti pubblici importantissimi - le novità Video : L’idea di un possibile abolizione della riforma #Pensioni della Fornero preoccupa non poco la troika. L’abolizione della legge Fornero sarebbe tra le misure preferite dagli italiani, come in un certo senso dimostra anche il successo elettorale del Movimento 5 stelle [Video] guidato da Luigi Di Maio e della Lega guidata Matteo Salvini che in campagna elettorale hanno molto insistito sulla riforma Pensioni proponendo la Quota 100 per tutti, la ...