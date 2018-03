Pd | Calenda | “Renzi? Nel futuro del partito deve esserci anche lui L’errore suo è il “o

ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 marzo 2018) “Mi dite che non parlo di Renzi ma su di lui sempre stato obbiettivo: il suo è stato un buon governo e non serve a nessuno la damnatio memoriae, detto questo il continuo o”o con me o contro di me” è stato un errore, come la smania di votare un mese dopo che è nato un governo a guida Pd. Neldelperò dev’lui”. Così Carloal circolo Pd romano di via dei Cappellari. L'articolo Pd,: “Renzi? Neldellui. L’errore suo è il “o sei con me o contro di me” proviene da Il Fatto Quotidiano.