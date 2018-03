Passa Da Vodafone A TIM Con TIM Super One + Giga Free | 35 Giga E Minuti Illimitati A

Passa a Tim e Vodafone boom di offerte per la festa della donna 2018 con Gb in 4G e 15 euro sconto - : La consegna avverrà in giornata ed in tutto il mondo. Promozioni ed offerte Vodafone festa della donna 2018 Vodafone , per la festa della donna che si celebrerà il prossimo 8 marzo 2018, regalerà ai ...

Vodafone Special 10GB per chi Passa da Tim o Coop Voce : 1000 minuti - 1000 sms e 10 Giga : A partire da oggi 5 marzo 2018 è attivabile la promo Vodafone Special 10GB per chi vuole passare con portabilità del numero da TIM o Coop Voce: i dettagli sui costi.I clienti TIM o dell’operatore virtuale Coop Voce a partire da oggi 5 marzo 2018 e non oltre il 17 marzo 2018 potranno passare a Vodafone con la nuova promo Special 10GB.Vodafone Special 10GB con portabilità del numero se passi da TIM o Coop VoceVodafone Special 10GB è un ...

Offerte Passa a TIM Senza Limiti : le migliori da Vodafone - Wind e Tre per febbraio 2018 : Come non esaminare tutte le Offerte passa a TIM Senza Limiti da Vodafone, Wind e Tre al termine di questa settimana di Sanremo 2018? L'operatore main sponsor della kermesse canora, in ogni singola serata di questa edizione, ha lanciato i suoi migliori piani con i quali ingolosire probabili nuovi clienti pronti a fare il salto da qualche brand rivale, compresi i vettori virtuali naturalmente. Ecco una selezione puntuale di tutto quanto a ...

Vodafone Passa alla tariffazione mensile : cosa cambia? : A seguito di un provvedimento preso da AGCOM, Vodafone dovrà cambiare la tariffazione delle sue promozioni da 28 giorni a mensile. Ecco cosa cambia. Negli ultimi giorni, gli operatori telefonici sono nel bel mezzo di un ciclone mediatico. A causa di un provvedimento preso di AGCOM che vede “ingiusta” la tariffazione a 28 giorni ed un po’ truffaldina, i più importanti gestori telefonici dovranno fare un passo indietro tornando ...