Parigi Nizza - paura per Alessandro De Marchi : Si sono vissuti lunghi momenti di paura durante la settima e penultima tappa della Parigi Nizza, la frazione più impegnativa con l’arrivo in quota di Valdeblore La Colmiane. Alessandro De Marchi era all’attacco insieme al compagno di squadra Nicholas Roche e ad altri corridori. Il friulano ha sbagliato una curva ed è volato in una scarpata facendo temere il peggio. Per fortuna poi la situazione si è rivelata molto meno grave di quanto poteva ...

Parigi-Nizza 2018 : doppietta per Simon Yates! Il britannico trionfa nella tappa regina e conquista la maglia gialla : Simon Yates trionfa in solitaria nella tappa regina della 76ma edizione dalla Parigi-Nizza e ipoteca il successo finale. Il britannico della Mitchelton-Scott ha staccato tutti sulla salita finale di La Colmiane andando così a realizzare la classica doppietta: tappa e maglia di leader. Alle sue spalle si piazzano il belga Dylan Teuns e lo spagnolo Ion Izagirre. La fuga di giornata si forma sulla prima salita di giornata, la Cote de Gattieres, ed ...

Ciclismo : Parigi-Nizza - 6/a tappa a Molard : ANSA, - VALDEBLORE LA COLMIANE , FRANCIA, , 9 MAR - Il francese Rudy Molard ha vinto la sesta tappa della Parigi-Nizza, di 198 km, staccando all'ultimo chilometro otto compagni di fuga. Al secondo ...

Parigi-Nizza 2018 : Rudy Molard beffa i big nella sesta tappa : Percorso esigente e incertezza: da questa situazione è emerso in maniera prepotente il francese Rudy Molard, che ha conquistato la seconda vittoria della carriera nella sesta tappa della Parigi-Nizza 2018, 198 chilometri da Sisteron a Vence. Grande battaglia fin dai primi chilometri, che alla fine hanno promosso una fuga composta da ben 13 uomini: Lars Bak, Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Amael Moinard (Fortuneo-Samsic), Paul Martens ...

Ciclismo : 5/a tappa Parigi-Nizza a Cousin : ANSA, - PARIGI, 8 MAR - Il francese Jerome Cousin, della Direct Energie, ha vinto la 5/a tappa della Parigi-Nizza, Salon de Provence-Sisteron di 165 km, precedendo il compagno di fuga Nils Politt, ...

Parigi-Nizza 2018 - arriva la fuga nella quinta tappa : Jerome Cousin batte Nils Politt : Altro finale a sorpresa nella Parigi-Nizza, con la fuga che va in porto nella quinta tappa. Sul traguardo di Sisteron esulta il francese Jerome Cousin, che batte in uno sprint a due il tedesco Nils Politt e regala così un altro successo alla Direct Energie. Il gruppo ha calcolato male i tempi ed è arrivato a pochi metri dai due attaccanti. Oggi ha avuto quindi grande importanza la fuga di giornata, partita nei primi chilometri della tappa e ...

Parigi-Nizza 2018 : Wout Poels vince la cronometro davanti a Marc Soler. Luis Leon Sanchez difende la maglia di leader : Wout Poels domina la cronometro individuale della quarta tappa della Parigi-Nizza. Il corridore del Team Sky ha realizzato il miglior tempo sul percorso di 18,4 km da La Fouillouse a Saint-Étienne, ottenendo un riscontro di 25’33” con una media di 43.209 km/h. Alle spalle dell’olandese troviamo con un ritardo di 11” un brillante Marc Soler (Movistar): lo spagnolo va così a vestire la maglia bianca di miglior giovane. Terza posizione invece per ...

Parigi-Nizza 2018 : Jonathan Hivert si impone nella terza tappa. Battuto Luis Leon Sanchez che diventa leader : Finale a sorpresa nella terza tappa della Parigi-Nizza, 210 km da Bourges a Châtel-Guyon, con la vittoria del francese Jonathan Hivert, che supera in uno sprint ristretto Luis Leon Sanchez e Rémy Di Grégorio. Questi tre corridori sono riusciti ad anticipare il gruppo con una bella azione negli ultimi 20 km. La fuga di giornata parte subito dopo il via con Jay Thomson (Dimension Data), Fabien Grellier (Direct Energie) e Przemyslaw Kasperkiewicz ...

Parigi-Nizza - Groenewegen sontuoso : Un super Dylan Groenewegen ha messo la sua firma sulla seconda tappa della Parigi Nizza. Il velocista olandese della Lotto NL Jumbo ha esploso uno sprint sontuoso, con cui ha messo in fila Elia Viviani e Andrè Greipel. Per Groenewegen è la quinta vittoria stagionale, ad appaiare proprio Viviani tra i plurivittoriosi in questo scorcio iniziale di 2018. Da segnalare anche una bella e coraggiosa fuga di Manuele Boaro, rimasto in testa alla corsa ...