Paralimpiadi invernali 2018 Pyeongchang | Giacomo Bertagnolli bronzo in discesa!

Sledge hockey - Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Norvegia-Italia 2-3. Gli azzurri vincono agli shootout : Esordio positivo per l’Italia dello Sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: gli azzurri hanno battuto agli shootout per 3-2 la Norvegia ed hanno conquistato i primi due punti della competizione, mentre ai nostri avversari ne va comunque uno. L’Italia è stata per due volte avanti e per due volte si è fatta raggiungere, prima di vincere agli shootout. Dopo un primo periodo a reti inviolate, nel quale gli azzurri ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti i podi e i risultati di sabato 10 marzo : TUTTE LE MEDAGLIE PARALIMPICHE DI sabato 10 marzo SCI ALPINO DISCESA LIBERA FEMMINILE – IPOVEDENTI Henrieta Farkašová / Natália Šubrtová Millie Knight / Brett Wild Eleonor Sana / Chloé Sana DISCESA LIBERA FEMMINILE – STANDING Marie Bochet Andrea Rothfuß Mollie Jepsen DISCESA LIBERA FEMMINILE – SITTING Anna Schaffelhuber Momoka Muraoka Laurie Stephens DISCESA LIBERA MASCHILE – IPOVEDENTI Marc Marcoux / ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : medaglia di bronzo per Giacomo Bertagnolli in discesa - buona la prima per l’hockey : Dopo la cerimonia d’apertura di ieri, le Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 hanno vissuto le prime competizioni quest’oggi, con l’assegnazione di ben dodici titoli tra sci alpino e biathlon, oltre allo svolgimento delle prime partite di sledge hockey e wheelchair curling. L’Italia era presente nello sci alpino con due atleti e nello sledge hockey. L’uomo più atteso per i colori azzurri era sicuramente ...

Sono iniziate le Paralimpiadi invernali 2018 : A mezzogiorno si Sono aperti i Giochi con la tradizionale, grandiosa cerimonia inaugurale: l'Italia ha portato 26 atleti a Pyeongchang The post Sono iniziate le Paralimpiadi Invernali 2018 appeared first on Il Post.

Paralimpiadi invernali 2018 al via - Planker portabandiera Italia : Al vio oggi i giochi paralimpici a PyeongChang. Il campione paralimpico Florian Planker, che vive e si allena a Selva Val Gardena, è stato scelto come portabandiera per l'Italia in occasione della ...

Al via le Paralimpiadi invernali di PyeongChang con 26 italiani. No a sfilata comune tra le Coree : Alle 12 la cerimonia inaugurale dei giochi, con la prima storica partecipazione della Corea del Nord come segnale di disgelo, non si ripeterà la storica marcia dei coreani sotto una sola bandiera del 9 febbraio

