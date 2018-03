Pallanuoto | A1 2018 | risultati e classifica della 17ma giornata Nessun problema per le

Pallanuoto femminile - A1 2018 : risultati e classifica della 13ma giornata. Vincono le favorite : Tredicesima giornata per il campionato femminile di Pallanuoto: quattro gli incontri previsti in questo sabato. Vittorie per le favorite: restano prima e seconda Orizzonte Catania e Plebiscito Padova. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica del campionato aggiornata. 13^ giornata Plebiscito Padova-Bogliasco Bene 11-6 Kally NC Milano-Cosenza Pallanuoto 8-13 Waterpolo Messina-RN Florentia 4-5 L’Ekipe Orizzonte-SIS ...

Pallanuoto femminile - A1 2018 : tredicesima giornata. Big match tra Orizzonte Catania e SIS Roma : tredicesima giornata per il campionato di Pallanuoto femminile: nella quarta di ritorno saranno in acqua, come di consueto di sabato, quattro incontri. La classifica comunque appare già delineata e si attende solo il momento degli scontri diretti ai playoff. Il match più atteso è quello delle 16.30. A Catania si affrontano la leader della classifica, L’Ekipe Orizzonte, e la squadra più in forma della competizione: la SIS Roma, reduce ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : le convocate dell’Italia per la Super Final. Fabio Conti chiama 15 azzurre : Il CT della nazionale italiana femminile di Pallanuoto, Fabio Conti, ha diramato l’elenco delle atlete convocate per la Super Final di Europa Cup, che si svolgerà a Pontevedra, in Spagna, dal 22 al 24 marzo. In accordo con le direttive LEN, sono 15 le azzurre convocate, anche in ogni gara ne potranno essere iscritte a referto soltanto 13. L’Italia scenderà in acqua il 22 marzo nei quarti di finale alle ore 17.00 contro ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : la 17a giornata. Brescia e Sport Management proseguono nella lotta al secondo posto : Sabato 10 marzo andrà in scena la 17a giornata di Serie A1 di Pallanuoto maschile: la capolista Pro Recco ospiterà la Florentia, e gli elementi ci sono tutti per i liguri per restare ancora a punteggio pieno e salire a quota 51. Per quanto riguarda il secondo posto, Sport Management e Brescia affronteranno rispettivamente Lazio e Posillipo, entrambe in trasferta: le due squadre dovrebbero continuare la loro corsa a braccetto in attesa dello ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv. Il tabellone dai gironi alla finale : A Barcellona, in Spagna, è stato definito il calendario degli Europei di Pallanuoto femminile, che si terranno nella città catalana dal 14 al 27 luglio. Le squadre che si contenderanno la corona continentale sono 12 e sono state divise in due gironi da sei squadre: l’Italia, in seconda fascia, ha pescato l’Olanda, mentre arriva dalla terza urna la Grecia. In quarta fascia, infine, Francia, Israele e Croazia. Al termine del girone ...

Pallanuoto - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv. Il tabellone dai gironi alla finale : A Barcellona, in Spagna, è stato definito il calendario degli Europei di Pallanuoto maschile, che si terranno nella città catalana dal 16 al 28 luglio. Le squadre che si contenderanno la corona continentale sono 16 e sono state divise in quattro gironi da quattro squadre: l’Italia, in seconda fascia, ha pescato l’Ungheria, mentre arrivano dalla terza urna la Germania e la Georgia. Al termine del girone all’italiana, le prime di ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : risultati e classifica dopo la 16a giornata. Sport Management beffata nel finale dalla Pro Recco : Si è svolta nel pomeriggio la 16a giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto: il big match tra Sport Management e Pro Recco si è concluso a favore dei liguri per 7-8, grazie ad un gol di Ivovic a 22″ dal termine. Ne approfitta il Brescia, che asfalta un Napoli irriconoscibile, arresosi senza combattere per 12-4, e raggiunge la seconda posizione in classifica. Savona spazza via l’Acquachiara per 21-4 e rafforza la posizione ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : Italia nel Girone A con Ungheria - Germania e Georgia : A Barcellona si sono svolti i sorteggi dei gironi degli Europei di Pallanuoto, che si terranno nella città catalana dal 14 al 28 giugno. Le squadre che si contenderanno la corona europea sono 16 e sono state divise in quattro gironi da quattro squadre: l’Italia, in seconda fascia, ha pescato l’Ungheria, mentre arriva dalla terza urna la Germania. Di seguito la composizione dei quattro gironi: Girone ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : sorteggiati i gironi - Italia con Olanda e Grecia : A Barcellona si sono svolti i sorteggi dei gironi degli Europei di Pallanuoto femminile, che si terranno nella città catalana dal 14 al 28 giugno. Le squadre che si contenderanno la corona europea sono 12 e sono state divise in due gironi da sei squadre: l’Italia, in seconda fascia, ha pescato l’Olanda, mentre arriva dalla terza urna la Grecia. Di seguito la composizione dei due gironi: Gruppo ...

Pallanuoto femminile - A1 2018 : le migliori azzurre della dodicesima giornata. Tabani mostruosa : dodicesima giornata per il campionato italiano di Pallanuoto femminile: sono andate in scena, come di consueto, sabato, le quattro partite di questo turno. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori azzurre in acqua. Chiara Tabani: prestazione monstre per la 23enne giocatrice della SIS Roma. Una vera e propria trascinatrice per la squadra capitolina che ha compiuto un miracolo sportivo imponendosi in casa contro le campionesse ...

Pallanuoto - Coppa Italia 2018 : ancora una volta la finale sarà tra Pro Recco e AN Brescia : Ennesimo capitolo di una storia senza fine: ancora una volta la finale di Coppa Italia di Pallanuoto maschile sarà tra AN Brescia e Pro Recco. Si sono disputate oggi le semifinali in quel di Bari: i lombardi di Sandro Bovo hanno vinto lo scontro diretto con la Sport Management, successo nettissimo per i recchelini con la CC Napoli. Pro Recco-CC Napoli 20-3 Pro Recco: Tempesti, F. Di Fulvio 2, Alesiani 1, Bruni 2, Molina Rios 3, Bodegas 1, Ivovic ...

Pallanuoto - Euro Cup 2018 : Sport Management-Marsiglia 11-10. “Mastini” superbi : è finale! : Sport Management in finale nell’Euro Cup di Pallanuoto maschile: la squadra italiana, dopo essersi imposta in trasferta all’andata per 11-9, batte nuovamente il Marsiglia nella semifinale di ritorno a Busto Arsizio per 11-10. Dopo un prima metà di gara in cui i padroni di casa pongono a rischio il passaggio del turno, un terzo quarto straordinario rimette a posto le cose, anche se nel finale di gara c’è qualche patema ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Sabadell-Pro Recco 9-18. Liguri inarrestabili anche in trasferta : Continua inarrestabile la marcia della Pro Recco in Champions League di Pallanuoto maschile: la squadra Campione d’Italia si è imposta in trasferta a Sabadell con il netto punteggio di 9-18. Partita decisa dopo metà gara, sul 4-8, ultimo parziale impressionante: 1-6. Gli ospiti hanno messo la testa avanti alla fine del primo quarto, con la doppietta di Bodegas che ha sancito il 3-2 al primo intervallo, e non si sono più voltati indietro: ...