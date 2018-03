Padre e figlio potano l' albero e restano feriti entrambi

Il figlio fa il bullo sul bus : la (severa) punizione del Padre scatena la polemica sul web. E il video diventa virale : Bryan Thornill, padre (originario della Virginia) di un bulletto di dieci anni, sta dividendo il web dopo aver postato sul suo profilo Facebook un video in cui punisce in modo singolare il figlio. Il ragazzo, bandito dal bus scolastico per tre giorni per episodi di bullismo, è costretto per una settimana ad andare di corsa a scuola. Zaino in spalla, il bulletto si sciroppa 1,6 km di corsa anche sotto la pioggia. Come afferma il padre, la lezione ...

Il figlio di Marina e Carlo Ripa di Meana ricorda gli ultimi istanti di vita del Padre : Solo dopo 56 giorni dalla scomparsa della moglie Marina Ripa Di Meana, anche Carlo ha chiuso gli occhi.Il 5 marzo scorso Carlo Ripa di Meana se ne è andato, dopo anni passati a lottare contro la malattia. Ora, intervistato dal settimanale Oggi, a parlare è il figlio adottivo della coppia, Andrea Cardella. Andrea, nonostante i 30 anni passati con la famiglia Ripa di Meana e i 5 di adozione, ha sempre avuto un grosso rispetto per Carlo, tanto che ...

Padre e madre segnalano il figlio 15enne perché spaccia droga : PERUGIA A far partire le indagini è stata la segnalazione di due genitori di origine straniera che hanno sorpreso il figlio 15enne con 1,8 grammi di marijuana. Le attività degli investigatori della ...

Figlio di una delle vittime di Kabobo : Grasso fa campagna elettorale sulla pelle di mio Padre : Andrea Masini, 39 anni, è il Figlio del signor Ermanno Masini, una delle vittime di Adam Kabobo. Il ghanese irregolare che il 14 maggio di cinque anni fa ha seminato morte e paura nel quartiere milanese di Niguarda. "Lo ha aggredito alle spalle con un piccone che gli ha aperto in due la calotta cranica, si è spento dopo tre giorni di coma".Per quel delitto e per quelli di altre due persone, il migrante è stato condannato a ...

Figlio di un carabiniere scrive alla maestra di Torino : “Le parole fanno male come il proiettile che ha ucciso mio Padre” : Figlio di un carabiniere scrive alla maestra di Torino: “Le parole fanno male come il proiettile che ha ucciso mio padre” La lettera di Michele, 12 anni, all’insegnante che ha augurato la morte ai poliziotti Continua a leggere L'articolo Figlio di un carabiniere scrive alla maestra di Torino: “Le parole fanno male come il proiettile che ha ucciso mio padre” è su NewsGo.

Isola - il figlio di Franco : "Schifoso a Craig? Mio Padre non sa neanche cosa significa omofobo" : "Questa è stata una pugnalata al cuore, alla mia famiglia": Michael Terlizzi, il figlio di Franco, il naufrago de "L'Isola dei Famosi", difende il padre dalle accuse di...

“Mio Padre è morto”. Lutto nel mondo del cinema - un altro grande se ne va. Ad annunciarlo il figlio : “Era malato”. Con i suoi film ha fatto sognare tutti noi - una perdita davvero devastante : A volte gli eroi passano in secondo piano, lavorando dietro le quinte instancabilmente ma senza mai farsi troppo notare. È questo il caso del regista, animatore e disegnatore statunitense William Bud Luckey, uno dei creatori del film di animazione “Toy Story” con cui conquistò una nomination all’Oscar, inventore del personaggio di Woody. Luckey è morto sabato scorso, dopo una lunga malattia, in una casa di riposo di ...

People show di Maria de Filippi : Padre vedovo e malato abbandonato dal figlio : Nuove ed emozionanti storie hanno fatto da protagoniste nel sesto appuntamento di C'è Posta Per Te del 24 febbraio 2018. Il People show di Maria De Filippi continua ad essere un punto fermo, un'ancora di salvezza, per coloro che hanno bisogno di aiuto estremo per risolvere certe questioni rimaste in sospeso. Tra queste storie c’è stata una che ha visto come protagonista il rapporto genitori-figli: un padre vedovo che si è rifatto una vita con ...