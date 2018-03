OPPO R15 avrà ColorOS 5 0 | ecco le prime informazioni sulla nuova UI

Xiaomi Mi MIX 2S promette prestazioni incredibili mentre OPPO R15 avrà il notch : mentre Xiaomi promette che le prestazioni dello Snapdragon 845 utilizzato su Xiaomi Mi MIX 2S saranno decisamente strabilianti, un teaser conferma che anche OPPO R15 avrà il notch, in entrambe le edizioni in cui sarà commercializzato. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S promette prestazioni incredibili mentre OPPO R15 avrà il notch è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

