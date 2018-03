OneNote per Windows 10 si aggiorna Skip Ahead

surface-phone

(Di sabato 10 marzo 2018) Durante la giornata di ieri, Microsoft ha rilasciato un nuovomento della UWP diper tutti gli utenti iscritti al programma Insider nel canale Fast Ring con attiva l’opzione. Changelog: Porta le tue penne con te → scegli un set personale di penne ed evidenziatori per scrivere. Il set personalizzato è disponibile in tutti i PCe dispositivi iOS in, Word, Excel e PowerPoint; Accedi ai blocchi appunti da qualsiasi posizione → sposta i blocchi appunti memorizzati nel disco rigido ine, sfrutta tutti i vantaggi come l’accesso ai blocchi appunti da qualsiasi dispositivo, la collaborazione con altre persone e l’utilizzo di servizi intelligenti; Apri i blocchi appunti recenti →ora suggerisce di aprire i blocchi appunti usati recentemente; Ricevi notifica di tutte le modifiche →ti informerà se qualcuno ...