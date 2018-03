Olimpiadi | Torino è pronta per il 2026 Appendino | proporre modello rivoluzionario

Olimpiadi 2026 A TORINO - GRILLO "DIMENTICA" ROMA E DICE SÌ/ Ma il Coni è pronto ad appoggiare Milano : OLIMPIADI 2026 a TORINO, Beppe GRILLO "dimentica" ROMA e DICE sì, ma il Coni è pronto ad appoggiare Milano. Questa è la soluzione a cui pensa Malagò. Cosa succede con la doppia candidatura?(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 21:56:00 GMT)

Olimpiadi 2026 a Torino - Grillo cambia rotta : 'Grande occasione' : Anche la sindaca Appendino ha detto sì, a differenza della prima cittadina di Roma Raggi per ospitare i Giochi 2024, ma si registrano numerose perplessità anche all'interno del Movimento -

Olimpiadi a Torino - tutti contro Grillo : E perché a Roma no? ". Beppe Grillo 'apre' alle Olimpiadi invernali a Torino e scatta quasi immediata la polemica sui social. E la domanda, candidata a diventare il leitmotiv della giornata, è sempre ...

Olimpiadi invernali 2026 - Beppe Grillo dice sì per Torino : “Saranno sostenibili e a zero debito” : Beppe Grillo ha detto sì. Il fondatore del Movimento 5 Stelle è intervenuto ieri sera a un’assemblea degli attivisti e degli eletti di Torino per discutere sulla manifestazione di interesse della Città per le Olimpiadi invernali 2026, tema su cui ci sono forti divisioni interne che hanno frenato l’azione della sindaca Chiara Appendino. Grillo ha affermato che questa sarebbe per la Città l’occasione per imporre un nuovo modello di Giochi olimpici ...

Beppe Grillo cambia idea : sì alle Olimpiadi a Torino nel 2026 : "Le Olimpiadi sono una grande occasione per Torino e per il Movimento. Dimostreremo di saperle fare a zero debiti e in modo sostenibile". E' quanto ha detto Beppe Grillo ieri sera - come riportano alcuni quotidiani - durante un'assemblea di attivisti M5S, a Torino, dopo essere stato contattato per telefono dalla sindaca Chiara Appendino.Appendino, ieri sera, ha presentato agli attivisti una lettera da inviare al Cio per comunicare la ...

Grillo : “Le Olimpiadi invernali 2026 sono una grande occasione per Torino” : Per il fondatore del Movimento le Olimpiadi 2026 sarebbero "una grande occasione da cogliere in maniera positiva, con entusiasmo per Torino. Ma nel Pd arrivano i primi mal di pancia, si parla di improvvisa "giravolta" da parte dei pentastellati: "Perché a Roma le Olimpiadi sarebbero state uno spreco di denaro pubblico mentre a Torino sarebbero un'opportunità da non perdere?".Continua a leggere

Perché a Roma no e a Torino sì. Le Olimpiadi secondo il Movimento 5 Stelle : A Roma non si è ancora spenta del tutto l'eco delle polemiche che seguirono la decisione della sindaca pentastellata Virginia Raggi di ritirare la candidatura della Capitale per i Giochi del 2024. Anche per questo è stata accolta con una certa sorpresa la benedizione di Beppe Grillo a una nuova edizione delle Olimpiadi Invernali da tenersi, nel 2026, nell'altro capoluogo di Regione a guida Cinque Stelle: Torino. ...

Di Maio : 'Senza di noi nessun governo'. Olimpiadi 2026 a Torino - Grillo dice sì : 'Un governo senza i Cinque stelle non si può fare, sarebbe un insulto alla Democrazia. tutti dovranno parlare con noi' dice il candidato premier del Movimento -

Grillo : “Torino 2026? Occasione da cogliereOlimpiadi a zero debiti e in modo sostenibile” : Grillo: “Torino 2026? Occasione da cogliereOlimpiadi a zero debiti e in modo sostenibile” Il leader M5s apre all’eventuale candidatura della città del sindaco Appendino alle Olimpiadi invernali. Grillo definì i Giochi invernali 2006 di Torino “una disfatta completa con uno sperpero di denaro pubblico colossale”. Anche centrosinistra e centrodestra del capoluogo piemontese sono favorevoli Continua ...

M5s - Grillo apre a Olimpiadi 2026 a Torino : 'Grande occasione' - : Il sì del fondatore del Movimento in una telefonata durante l'assemblea con gli attivisti del capoluogo piemontese. Favorevole anche la sindaca Chiara Appendino, che invierà una lettera al Comitato ...

Grillo : "Sì Olimpiadi a Torino" : Le Olimpiadi del 2026 a Torino? "Una grande occasione ". Parola di Beppe Grillo intervenuto ieri sera in diretta telefonica all'assemblea dei Cinquestelle a Torino. "È una grande occasione da cogliere ...

Beppe Grillo oltre il ridicolo : no alle Olimpiadi a Roma - sì ai Giochi 2026 a Torino : Una giravolta degna di una medaglia d'oro. Beppe Grillo dice sì alle Olimpiadi a Torino e lascia il via libera alla sindaca grillina Chiara Appendino per presentare la manifestazione d'interesse per i ...

Grillo : "Torino 2026? Occasione da cogliereOlimpiadi a zero debiti e in modo sostenibile" : Il leader M5s apre all'eventuale candidatura della città del sindaco Appendino alle Olimpiadi invernali. Grillo definì i Giochi invernali 2006 di Torino "una disfatta completa con uno sperpero di denaro pubblico colossale". Anche centrosinistra e centrodestra del capoluogo piemontese sono favorevoli

Olimpiadi 2026 a Torino - Grillo dice sì/ "Grande opportunità per il Movimento 5 Stelle : Giochi sostenibili" : Olimpiadi 2026 a Torino, Grillo dice sì: il fondatore del Movimento 5 Stelle apre all'ipotesi candidatura del capoluogo piemontese. Favorevole la sindaca Appendino. Ma in passato...(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 12:21:00 GMT)