Olimpiadi 2026 a Torino | svolta di Grillo | ' Sì alla candidatura | è una grande opportunità'

Olimpiadi Invernali 2026 a Torino - la città vuole il bis. E persino Grillo cambia idea : “grande occasione per la città e per il Movimento” : Sostenibili, a basso impatto ambientale e costo di realizzazione, ad alto tasso di riutilizzo e rilancio delle infrastrutture esistenti a cui si aggiunge una grande riconversione delle opere nel post olimpico. Sono i punti qualificanti dello studio di pre fattibilità illustrato dalla Camera di commercio per la candidatura di Torino a ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026, a vent’anni di distanza da Torino 2006. “Secondo i nostri ...

Olimpiadi invernali 2026 : Torino ci prova. Primo avversario? Il Coni - che candiderà Milano per evitare intoppi con il M5s : Due miliardi di euro per riportare le Olimpiadi a Torino. O almeno così sperano sotto la Mole, visto che il Coni sembra pensarla diversamente. Il sogno olimpico di Giovanni Malagò non è finito con la stroncatura di Roma 2024: se l’occasione per i Giochi estivi è sfumata con il no della sindaca Virginia Raggi, perché non riprovarci con quelli invernali del 2026 (che nessuno vuole più: la vittoria sarebbe quasi assicurata). Con un paio di ...

Olimpiadi 2026 - ecco idee Torino per bis : ANSA, - Torino, 9 MAR - Fare il bis olimpico a Torino con Giochi a basso impatto e a basso costo, grazie al riuso degli impianti delle Olimpiadi Invernali 2006. Il mondo economico e imprenditoriale torinese fa quadrato su questa proposta, che sarà presentata alla sindaca Chiara Appendino attraverso uno studio di pre-fattibilità della Camera di Commercio. Il ...

Olimpiadi Invernali 2026 : Giovanni Malagò glissa sulla possibile candidatura della città di Torino : Dopo le voci su Milano, ora è la volta di Torino: l’ANSA parla di una possibile candidatura del capoluogo piemontese, a vent’anni dai Giochi del 2006, per le Olimpiadi Invernali del 2026. L’agenzia di stampa però sottolinea come oggi, in occasione della presentazione dell’Anno sportivo regionale, il sindaco Chiara Appendino ed il presidente del CONI Giovanni Malagò non abbiano affrontato ...

Di Maio : 'Olimpiadi a Torino nel 2026? È tutto nelle mani dell'Appendino' : Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle, è stato protagonista di una video intervista nella redazione de La Stampa . Il capo del Movimento si pronuncia sulla possibilità di portare a ...

Per le Olimpiadi low cost nel 2026 il Pd appoggia. Torino - ma Appendino aspetta il dopo-voto : Due consiglieri metropolitani del Pd hanno cercato di rompere il silenzio della sindaca Chiara Appendino su una possibile ricandidatura di Torino ai giochi olimpici invernali del 2026. Lo hanno fatto presentando un ordine del giorno in un ente dove il M5S è in minoranza e con il centrodestra pronto a dire sì, che impegna la sindaca «a percorrere tu...

Giovanni Malagò : “Olimpiadi 2026 in Italia? Bella idea candidatura Milano-Torino ma aspetto le elezioni” : Devono ancora iniziare le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ma si sta già pensando all’edizione del 2026 la cui organizzazione verrà assegnata il prossimo anno. L’Italia potrebbe seriamente pensare a ospitare la rassegna a cinque cerchi dopo lo smacco del ritiro della candidatura di Roma e i Giochi potrebbero tornare nel nostro Paese a 20 anni di distanza dal successo di Torino 2006. A parlarne è lo stesso Giovanni Malagò ...

Giovanni Malagò cauto sulle Olimpiadi Invernali 2026 : “Dipenderà dal voto e dal nuovo governo” : Giovanni Malagò era presente ieri all’inaugurazione della Casa dello Sport a Trento. “La forza del CONI è radicata su tutto il territorio”, ha dichiarato il numero uno dello sport italiano a Il Corriere del Trentino. “Qui in Trentino il governo ha destinato al CONI fondi importanti per l’impiantistica, sia per la ristrutturazione che per la costruzione ex novo. Sarà pubblicato un bando per selezionare giovani ...