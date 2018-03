Occupazione | Nord e Sud sono due Italie diverse quando si parla di lavoro

ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 marzo 2018) di Vittorio Daniele* Nell’ultimo ventennio, il mercato delitaliano è stato oggetto di una serie di riforme che lo hanno radicalmente trasformato. Dal Pacchetto Treu (L. 196/97) alla Legge Biagi (2003), fino ad arrivare al Jobs act (2015), il quadro di norme sulè divenuto via via più flessibile. Quanto siano profonde le trasformazioni dello dimostra, per esempio, la crescita dell’a termine, la cui quota in Italia ha ormai superato la media dei paesi dell’Ocse (nel 2016, la quota di occupati dipendenti a termine in Italia era del 14 per cento, a fronte dell’11,5 della media Ocse). I dati nazionali non rendono, però, conto delle grandi differenze tra Centro-e Mezzogiorno. Nel periodo 1997-2017, il tasso di disnel Mezzogiorno è stato, mediamente, tre volte quello del, mentre quello dipiù basso di ventuno punti ...