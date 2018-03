Nuoto | Gabriele Detti | “Non rinuncio a niente e punto agli Europei Sarà grande sfida con

Nuoto : Gabriele Detti torna in gara nel Meeting del Miglio d’oro a Portici : Gabriele Detti è pronto a torna re in vasca per gareggiare. Dopo i problemi alla spalle di fine 2017, il campione del mondo degli 800 stile libero a Budapest (due volte bronzo alle Olimpiadi nei 400 e 1500 stile libero) prenderà parte, insieme ad altri cinque atleti, al Meeting del Miglio d’oro, in programma a Portici sabato 10 e domenica 11 febbraio. La squadra guidata dal tecnico Stefano Morini sarà composta, oltre che dal campione ...

Nuoto - Gabriele Detti : “L’obiettivo è essere pronto per gli Europei di Glasgow. Con Paltrinieri ogni allenamento è una guerra” : Gabriele Detti non vede proprio l’ora di tornare in acqua e spingere al massimo per proiettarsi agli Europei di Nuoto a Glasgow, nel mese di agosto (2018), nel miglior modo possibile. Il problema alla spalla non gli ha consentito di prendere parte alla rassegna continentale in vasca corta a Copenhagen (Danimarca). Una defezione di cui il toscano avrebbe fatto volentieri a meno e, forse, questo contrattempo gli darà ancor più motivazione in ...