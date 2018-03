Numeri e segreti che rendono più facile la vita

rovigooggi

: RT @RovigoOggi: #Rovigo Pi Greco Rovigo Un incontro per trasmettere la matematica senza dimenticare il sorriso, quello proposto... https://… - OrnellaBonaguri : RT @RovigoOggi: #Rovigo Pi Greco Rovigo Un incontro per trasmettere la matematica senza dimenticare il sorriso, quello proposto... https://… - RovigoOggi : #Rovigo Pi Greco Rovigo Un incontro per trasmettere la matematica senza dimenticare il sorriso, quello proposto... - battistabd : @CesareSacchetti Nn ci sono numeri sufficienti in Camera/Senato, cmq nn vedo PD/FI consegnare chiavi ministeri e fa… -

(Di sabato 10 marzo 2018) ... matematico e divulgatore, con l'incontro 'Da zero verso l'infinito - Storie dal mondo della matematica'. Come una guida in un museo, Odifreddi ha accompagnato i presenti in un viaggio immaginifico ...