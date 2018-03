' Non abbiamo ottenuto chiarezza da Trump sui dazi' | Ue

Crozza è Di Maio : 'Questi sono i nostri punti - se qualcuno Non dovesse starci - abbiamo altri punti' : Nel corso della puntata di 'Fratelli di Crozza', in onda sul Nove, il comico genovese veste i panni del leader del M5s Luigi Di Maio a pochi...

ERMAL META/ Angelica Schiatti - autrice di Non abbiamo armi : "Si è innamorato di questo brano..." : ERMAL META, Angelica Schiatti: la voce dei Santa Margaret ha parlato della collaborazione con il cantante italo-albanese per la canzone Non abbiamo armi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 08:07:00 GMT)

Milan - Gattuso e Bonucci/ I due in coro : "Non abbiamo giocato da squadra - ma in casa dell'Arsenal..." : Milan, Gattuso e Bonucci: i due in coro sottolineano come non sia arrivata una prestazione da squadra ma spingono per un ritorno in Inghilterra dove non si andrà per fare una gita.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 23:30:00 GMT)

Roma - i vigili urbani : Non abbiamo carta per stampare i verbali : Ai vigili urbani del Comune di Roma - i celebri "pizzardoni" - mancherebbero pure le risme di carta per stampare i verbali.Questa la denuncia di alcuni agenti, che hanno chiesto l'anonimato, dall'edizione Romana di Repubblica oggi in edicola. Secondo la segnalazione al quotidiano capitolino in diversi gruppi della Municipale la carta per le stampanti mancherebbe ormai da tre mesi: da dicembre dell'anno scorso non ...

Trump : metteremo i dazi - Non abbiamo scelta - Cohn si dimette da consigliere economico Casa Bianca : Il consigliere economico di Donald Trump , Gary Cohn , si è dimesso. Lo ha annunciato la Casa Bianca. La decisione sarebbe maturata per la contrarietà espressa dell'ex banchiere di Goldman Sachs verso ...

Elezioni : Di Maio - Non abbiamo vinto perché abbiamo promesso soldi : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “Ci vogliono far passare per quelli che hanno vinto perché hanno promesso soldi, perché avevano promesso di dare soldi senza fare niente. Vi trattano come miserabili, come gente che vuole soldi, voi siete persone che rivendicano diritti che sono nella nostra Costituzione”. Lo ha affermato Luigi Di Maio, parlando a Pomigliano.“Se i commentatori e gli analisti vogliono passare il tempo a dire che ...

Elezioni : Di Maio - Senato avrà un seggio in meno perché Non abbiamo candidati : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “In Sicilia sono finiti i candidati al Senato e probabilmente il Senato avrà un Senatore in meno, perché abbiamo più seggi dei candidato del Movimento 5 stelle”. Lo ha affermato Luigi Di Maio, parlando a Pomigliano. L'articolo Elezioni: Di Maio, Senato avrà un seggio in meno perché non abbiamo candidati sembra essere il primo su Meteo Web.

Il presidente di Confindustria : 'I 5 Stelle Non fanno paura'. E Marchionne : 'Ne abbiamo passate di peggio' : 'Lo abbiamo detto a Verona, riteniamo che alcuni provvedimenti abbiano dato effetti sull'economia reale in questo momento storico. In particolare - evidenzia - il Jobs Act e il piano Industria 4.0. ...

Confindustria : 'I 5 stelle Non fanno paura'. Marchionne : 'Abbiamo visto di peggio' : Quanto a un possibile governo a guida 5 stelle, Boccia ha sostenuto che 'alcuni provvedimenti' hanno dato 'effetti sull'economia reale in questo momento storico'. Tra questi elenca 'in particolare il ...

Elezioni - Boccia (Confindustria) : ‘M5s sono democratici - Non fanno paura’. Marchionne : ‘Abbiamo visto di peggio’ : Niente panico. Non c’è nessuna catastrofe economica in arrivo. Il M5S è “un partito democratico, non fa paura”. Parola del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, commentando i risultati elettorali. “Salvini e Di Maio non li conosco, non mi spaventano”, ha aggiunto poco dopo dal Salone dell’Auto di Ginevra Sergio Marchionne. “Paura del M5S? Ne abbiamo passate di peggio”. “Un po’ era ...

Forme di vita sulle lune di Saturno o su Europa? “Adesso Non abbiamo prove - ma non è una pazzia pensarlo” : “Non sarei sorpreso se un giorno trovassimo Forme di vita sulle lune di Saturno, Titano ed Encelado, o su Europa. Adesso non abbiamo prove, ma non è una pazzia pensarlo“: lo ha dichiarato Charles Elachi, scienziato NASA e membro della missione Cassini, rivolgendosi agli studenti di tecnologie aerospaziali della facoltà d’ingegneria dell’Università Sapienza di Roma dove si è tenuta una conferenza sul tema “Cassini e ...

Elezioni 2018 - Boccia : 'I 5 stelle Non fanno paura'. Marchionne : 'Abbiamo visto di peggio' : Quanto a un possibile governo a guida 5 stelle, Boccia ha sostenuto che 'alcuni provvedimenti' hanno dato 'effetti sull'economia reale in questo momento storico'. Tra questi elenca 'in particolare il ...

Fca - Marchionne : sempre meno diesel in futuro - Non abbiamo scelta : Ginevra, 6 mar. , askanews, Ci sarà sempre meno diesel nella produzione di Fiat-Chrysler in futuro. 'Diminuiremo la dipendenza dal diesel nel futuro ha detto l'amministratore delegato Sergio ...

Francesco Arca papà bis - il figlio si chiamerà Brando Maria. Irene Capuano : 'Non l'abbiamo scelto noi' : MILANO - 'Qui si lievita.... la mia pancia cresce e sembra una grande cocomero... il tempo passa veloce e se penso che a fine mese sarò una mamma bis mi si riempie il cuore '. A breve Francesco Arca e ...