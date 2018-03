Ndrangheta | arrestato Antonino Pesce Ultime notizie | il latitante catturato dalla

' Ndrangheta : arrestato a Rosarno latitante Antonino Pesce - : Ventisei anni, appartenente all'omonima cosca calabrese, era ricercato da un anno per associazione mafiosa

' Ndrangheta - arrestato latitante Pesce : 8.26 La Polizia Stato di Reggio Calabria ha catturato all'alba, a Rosarno,nel cuore della Piana di Gioia Tauro,il latitante Antonino Pesce , 26 anni. Appartenente all'omonima potente cosca della 'ndrangheta calabrese, era ricercato da un anno per associazione mafiosa. Si nascondeva in un appartamento al centro di Rosarno. L'uomo si era sottratto alla cattura nell'ambito dell'operazione Recherche della primavera dello scorso anno, con la quale ...

‘ Ndrangheta - arrestato il latitante Facchineri della cosca di Cittanova. “Favorì la latitanza di Ferraro e Crea” : Conosciuto con il nome di “Melino”, è stato arrestato dai carabinieri il latitante Girolamo Facchineri , esponente di primo piano della cosca di Cittanova. Con precedenti di polizia per associazione mafiosa, estorsione e truffa, Facchineri era ricercato dal luglio 2016 quando è sfuggito a un provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Reggio Calabria perché accusato di aver favorito la latitanza di Giuseppe Ferraro e di Giuseppe Crea, figlio ...

' Ndrangheta - arrestato latitante : arrestato Girolamo Facchineri, personaggio di spicco dell'omonima cosca operante a Cittanova e nelle zone limitrofe, gravato da precedenti per associazione di tipo mafioso, estorsione e truffa ...

Reggio Calabria - colpo alla ' Ndrangheta : arrestato latitante e scoperti tre bunker : I carabinieri hanno arrestato a Cittanova , Reggio Calabria , Girolamo Facchineri, personaggio di spicco dell'omonima cosca della 'ndrangheta , con precedenti per associazione mafiosa, estorsione e ...

'Ndrangheta : arrestato Boss calabrese : Un altro duro colpo per la ‘Ndrangheta. Nel pomeriggio di venerdì, i carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato Emanuele Cosentino, elemento di spicco della cosca Gallico attiva nella zona di Palmi e ricercato dal 2013, quando, sottrattosi a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per associazione mafiosa ed estorsione aggravata da metodo mafioso, aveva cominciato una lunga latitanza, terminata a ...