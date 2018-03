NBA | i Raptors fermano la corsa dei Rockets Cavs e Warriors ko

NBA Regular Season 2017/18 : Raptors e Rockets saldamente al comando nelle due Conference - bene Warriors e Pelicans! : L’NBA Regular Season 2017/18 prosegue sempre ricca di partite verso gli attesi playoff. Le squadre stanno dando spettacolo e sono sempre più ciniche per cercare di centrare il primo obiettivo stagionale che è naturalmente l’accesso ai playoff. Andiamo dunque a vedere come sono andate anche queste partite dell’NBA Regular Season 2017/18 partendo dalle 8 giocate mercoledì. I Raptors con 25 punti di DeRozan hanno battuto ...

NBA - i Raptors sono la miglior squadra a Est. E non è solo merito di DeRozan&Lowry : I Raptors? DeMar DeRozan e Kyle Lowry, Kyle Lowry e DeMar DeRozan. Due All-Star, due guardie straordinarie, uno dei reparti dietro più forti di tutta la lega. Poi ci sarebbe Serge Ibaka, chiamato come ...

NBA Regular Season 2017/18 : Warriors e Raptors al top - Sixers e Thunder in veloce risalita! : Fiocca la neve a Milano (incredibile!), fiocca la neve in tutta Italia e siamo a marzo (pazzesco!). Fioccano per fortuna (e numerose) le partite in questa NBA Regular Season 2017/18! La prima tre giorni di marzo ci ha regalato grandi emozioni e match esaltanti, di cui ora insieme scopriremo i risultati. Partiamo dunque dalle 9 partite di questa NBA Regular Season che si sono giocate giovedì. Le prime della classe, ovvero Rockets nella ...

NBA 2018 : Rockets e Warriors si impongono in trasferta - bene Raptors e Celtics. Westbrook trascina i Thunder : Una notte di emozioni, che però non scuote gli equilibri in vetta alle classifiche. Le prime due di ogni Conference, infatti, vincono agevolmente, preservando il proprio piazzamento e continuando a contendersi a pieno titolo il primato nelle rispettive graduatorie a Est e a Ovest. Schiacciante è il successo degli Houston Rockets, che archiviano la pratica sin dal primo quarto (12-34) e si sbarazzano dei Los Angeles Clippers con un perentorio ...

NBA 2018 : Rockets - undici vittorie di fila! Raptors ko all’overtime - bene Celtics e Cavaliers : Una notte NBA ricca di emozioni palpitanti con ben 22 squadre su 30 impegnate sul parquet. A dominare la scena sono gli Houston Rockets, giunti all’undicesima sinfonia consecutiva e sempre più padroni a Ovest con il successo contro i Minnesota Timberwolves, sconfitti 120-102 al Toyota Center al termine di una sfida equilibrata fino a metà gara e decisa in seguito dalle giocate di James Harden, autore di 31 punti, e di Chris Paul, sempre ...

NBA Regular Season 2017/18 : Raptors e Rockets sorprendentemente in vetta alle due Conference - Jokic fa volare i Nuggets! : La NBA Regular Season 2017/18 ci ha regalato tre fantastici giorni prima del grande evento dell’All Star Weekend, quest’anno di scena a Los Angeles. Visto che le cose sono tante da dire non perdo altro tempo e andiamo insieme a scoprire quali sono stati i risultati di questa tre giorni di NBA Regular Season. Partiamo dalle 6 partite giocate mercoledì. Trasferte vincenti per Rockets e Cavs nei 2 big match della giornata. I primi ...

NBA 2018 : Lebron James spaziale! Cavaliers ok a Oklahoma. James Harden mata i Wolves - prosegue la marcia vincente dei Raptors : Lebron James è l’uomo copertina della notte NBA. Serve una prestazione sublime del fuoriclasse nativo di Akron per consentire ai Cleveland Cavaliers di interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive e lanciare nuovamente il guanto di sfida alle avversarie. I Cavs, infatti, espugnano la Chesapeake Energy Arena, superando 112-120 gli Oklahoma City Thunder e difendendo il terzo posto ad Est in una delle fasi più delicate della ...

NBA Regular Season 2017/18 : Rockets e Raptors schiacciasassi - Horford mantiene i Celtics in vetta nella Eastern Conference! : Per la prima volta in questa NBA Regular Season, l’articolo sarà “leggermente” più breve. Qualcuno dirà che sto impazzendo ma in realtà come sapete bene gli USA (e non solo) si sono fermati per ammirare lo spettacolo del LII Super Bowl vinto per la prima volta dagli Eagles contro i favoriti Patriots. Ma siccome questo non è l’articolo sull’NFL bensì sull’NBA Regular Season partiamo a vedere cosa è successo ...

NBA Regular Season 2017/18 : Raptors e Spurs sempre più in alto nelle Conference - Harden mostruoso contro i Magic! : Questa pazza e spettacolare NBA Regular Season 2017/18 ci ha regalato grandi sorprese e prestazioni incredibili in questi ultimi tre giorni di gennaio. Andiamo quindi immediatamente a scoprire cosa è successo in questa NBA Regular Season partendo dalle 4 sfide giocate lunedì. I Cavs guidati da James (25 con 14 assist) e Love (20 e 11 rimbalzi) hanno battuto 121-104 i Pistons del duo Tolliver–Harris (40 punti in due). Vittoriosi anche ...

NBA - Thunder - ottava meraviglia. Spurs e Raptors ok : I Thunder lanciano un nuovo ruggito verso i piani alti della Western Conference. ottava vittoria di fila per la squadra di coach Donovan, che vola sulle ali di un super Westbrook (37 punti, 14 ...

NBA Regular Season 2017/18 : Raptors favolosi nella Eastern Conference - i Grizzlies si risollevano nella Western Conference! : L’NBA Regular Season 2017/18 continua nel segno di grande incertezza e molte sorprese che la stanno rendendo una delle più emozionanti degli ultimi anni. Come al solito a far la voce grossa sono gli Warriors, autentici mattatori della lega da ormai 4 anni ma a sorprendere è il fatto che gli avversari numero uno, ovvero i Cavs, arrancano. A inseguire Golden State infatti ci sono nella Western Conference Rockets, Spurs e Timberwolves ...

NBA - Toronto Raptors-San Antonio Spurs 86-83 : Toronto-San Antonio 86-83 In un momento particolare della stagione, nel quale la squadra continua a fornire prestazioni altalenanti, gli Spurs inciampano a Toronto. Dall'infermeria continuano ad ...

NBA - Kyle Lowry e DeMar DeRozan trascinano i Raptors : battuti gli Spurs : Toronto Raptors-San Antonio Spurs 86-83 IL TABELLINO A Toronto una vittoria contro San Antonio la aspettavano dal 9 dicembre 2015; l'ultimo acuto seguito poi soltanto da delusioni. Questa volta però i ...

NBA 2017-2018 : Raptors vittoriosi contro gli Spurs - affondano i Miami Heat : Sono 7 le partite che si sono tenute nella notte italiana per quanto concerne la NBA. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto nella Lega di basket più importante e spettacolare del mondo. All'Air Canada Center successo per Toronto contro San Antonio (86-83) . Protagonisti dell'incontro il tris Kyle Lowry, DeMar DeRozan e Jonas Valanciunas, autori rispettivamente di 24, 21 e 15 ...