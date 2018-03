Napoli | offerta per Chiesa | i dettagli

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - offerta al Genoa per Perin : tutti i dettagli : Calciomercato Napoli – Il Napoli è in corsa per la vittoria dello scudetto, la squadra di Maurizio Sarri si prepara per l’importante gara contro l’Inter con l’intenzione di riscattare il ko contro la Roma. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed un aspetto molto importante è quello relativo al mercato. Movimento sul fronte portieri, con il portiere Reina si è deciso di non rinnovare il contratto, accordo ...

Calciomercato Napoli/ News - El Shaarawy : presentata un’offerta sul gong (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: il club partenopeo avrebbe presentato una proposta negli scorsi giorni per El Shaarawy(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 10:13:00 GMT)

Napoli - vince il Sassuolo : respinta un'offerta da 29 milioni per Politano : Massimo sforzo e minimo risultato: il mercato del Napoli si è chiuso con la mega offerta da 29 milioni complessivi per Politano alla quale però il Sassuolo non ha dato seguito. Di conseguenza, dopo il ...

Napoli : l'ultima offerta presentata al Sassuolo per Politano : È saltata la trattativa per portare Matteo Politano al Napoli. Come riportato da Sky Sport , è stato inutile il tentativo finale. l'ultima offerta azzurra era stata di 28 milioni più 1 di bonus. Nell'operazione sarebbe rientrato anche Farias , 8 milioni dal Cagliari, .

Calciomercato Napoli - nuovo rilancio per Politano : super offerta al Sassuolo : Calciomercato Napoli – Il tempo stringe, la sessione invernale del Calciomercato sta per concludersi e il Napoli non è ancora riuscito a regalare a Maurizio Sarri il rinforzo offensivo che possa far rifiatare i tre titolarissimi là davanti. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, nelle ultime ore il club partenopeo ha alzato ulteriormente l’offerta per avere a Matteo Politano mettendo sul piatto ben 25 milioni di euro. ...

L'Ajax accetta l'offerta di 5 milioni : Younes è più vicino al Napoli : Sembrerebbe vicina alla conclusione la telenovela che riguarda l'acquisto dell'esterno in casa Napoli. Con ogni probabilità, ad arricchire la batteria di attaccanti a disposizione di...

Occasione Balotelli a parametro zero : la Juve ci pensa eccome - il Napoli prepara l’offerta - Raiola riflette : Balotelli is back. Dopo l’ottima stagione passata con la maglia del Nizza, ‘SuperMario’ anche quest’anno si sta confermando su alti livelli trascinando il club francese a suon di goal. Per l’attaccante ex Liverpool parlano i numeri: 24 presenze stagionali e 18 reti messe a segno. Entrando più nel dettaglio, in Ligue 1 sono 16 le presenze e 12 i goal segnati. Balotelli sta dimostrando di essere tornato ai livelli di ...

Dalla Francia : 'Il Monaco rifiuta un'offerta del Napoli per Keita' : TORINO - Ha alzato la posta, il Napoli di De Laurentiis. Non è bastato, però, per prendere l'esterno che Sarri ha richiesto in questo mercato di gennaio. Secondo i francesi di RMC Sport, gli azzurri avrebbero offerto ben 45 milioni di euro per Keita Baldé , l'ex attaccante della Lazio passato in estate al Monaco per 30 milioni. L'attaccante senegalese, compagno di nazionale di ...

Napoli e Inter - attente! Offerta dello Swansea per Younes : Secondo Sky Sport è arrivata un'Offerta per Amin Younes. Ma non è del Napoli , e neanche dell' Inter . La proposta proviene dalla ricca Premier League, più precisamente dallo Swansea . I gallesi avrebbero infatti ...

Offerta da 40 milioni ma il giocatore dice no : resta a Napoli? Video : Siamo ormai nel pieno della sessione invernale del #Calciomercato e il Napoli, così come preannunciato nei mesi scorsi, continua a lavorare per chiudere in bellezza questa finestra di mercato e mettere a segno colpi importanti da regalare a Maurizio Sarri [Video]per la seconda parte della stagione. Nel frattempo però arrivano notizie positive anche sul fronte cessioni perché sarebbe arrivata un'Offerta da 40 milioni di euro al club ma a bloccare ...