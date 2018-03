Municipio Centro Ovest | ' Pd | noi all' opposizione | il sindaco nomini un commissario super

Maltempo - Municipio Roma I Centro : rami spezzati e alberi caduti in molte zone : “Da questa mattina i cittadini continuano a chiamare i nostri uffici per segnalare rami e alberi crollati a causa dell’abbondante nevicata della scorsa notte. Numerose le segnalazioni a Prati: Via dei Gracchi, Via Orsini, Piazza Cola di Rienzo, Via Giannone, dove tutte le piccole alberature appaiono completamente piegate sotto il peso della neve. E ancora Viale Platone, Via Fasana nella zona di Via Trionfale e Piazzale Clodio“: ...

Roma - Centocelle Aperte : centro sociale a rischio sgombero. Il presidente del Municipio : “Prima di tutto la legalità” : “Abbiamo ricevuto più di una visita della polizia municipale che ha provato ad identificare le persone che frequentano questo posto” racconta Nunzio dello spazio sociale di Centocelle Aperte nel popolare quartiere omonimo di Roma. “Una volta ci hanno imputato di creare degrado solo perché fuori c’erano le bottiglie di vetro vuote accatastate nelle cassette. In realtà ci servivano per fare la conserva di pomodoro che prepariamo con il gruppo ...

Un nuovo Centro per le famiglie nel Municipio III di Roma : Garantire, a partire dai territori, la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza. Con questo obiettivo l’Amministrazione capitolina e il Municipio III hanno promosso l’apertura di un Centro per le famiglie in via Sergio Tofano 90, che diventa…Continua a leggere →