Mourinho | ' Mai visto il Milan come il più grande rivale'

Montella : "Il mio idolo - Mourinho. Ce la farò mai a batterlo?" : Il Siviglia contro lo United, Vincenzo contro Mou: "Ho letto e studiato i suoi libri, lui è il pioniere di un certo modo di fare calcio e allenare"

Mourinho : "Io mai squalificato per il calcioscommesse". Conte : "Lui è un uomo piccolo" : José Mourinho e Antonio Conte si stanno dicendo di tutto in questi ultimi giorni. Il tecnico portoghese del Manchester United ha iniziato la querelle con l'ex ct dell'Italia che non si è di certo ...

