Moratti | “Inter | donna affascinante e viziata; aiutiamo Suning”

“Inter - illusi e delusi” : Moratti non le manda a dire a Suning : Oggi, forse per la prima volta, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, ha parlato in maniera un po’ critica della nuova proprietà cinese del club nerazzurro. Ecco quanto dichiarato da Moratti alla Rai sui suoi successori di Suning, parlando di illusione e delusione. “È chiaro che ci sia un po’ di delusione perché ci eravamo illusi precedentemente, ma illusi su fatti reali perché la squadra aveva giocato e fatto bene, ...