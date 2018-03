Montella ko contro il Valencia

Sorriso Montella - blitz contro l’Atletico Madrid : il Siviglia rialza la testa : Vincenzo Montella si riscatta sulla panchina del Siviglia . Successo per l’allenatore italiano contro l’Atletico Madrid nel match d’andata dei quarti di finale di Coppa del Re al Wanda Metropolitano di Madrid . Grande movimento nella ripresa, Diego Costa porta in vantaggio gli uomini di Simeone al 73′ ma reazione del Siviglia immediata, qualche minuto più tardi autogol di Moya poi Correa regala il blitz al Siviglia . Boccata ...

CM Scommesse : Simeone contro Montella da under - Ranieri fatica : Il Nantes di Sir Claudio , andato sulle prime pagine di tutto il mondo per il tackle dell'arbitro e il seguente cartellino rosso, è atteso in casa del Tolosa. Sono squadre che segnano pochissimo, il ...

Montella sempre più in crisi : Siviglia ko anche contro l’Alaves : L’arrivo di Montella in panchina non ha portato la svolta in casa Siviglia, altra pesante sconfitta in campionato contro l’Alaves, adesso la situazione ambientale e di classifica è sempre più difficile. La gara si risolve al 32′ con Garcia, nella ripresa la squadra dell’ex Milan ha tentato l’assalto ma senza raggiungere il pareggio, finisce 1-0. Terza sconfitta consecutiva per il Siviglia che rimane a quota 29 e ...