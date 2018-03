Montalto di Castro Esplosione a Torre di Maremma morto un ventenne

Montalto di Castro - Viterbo. Appartamento esplode nella notte : morto giovane romano - grave la fidanzata 24enne : Un morto e un ferito grave . È il bilancio di una esplosione avvenuta in un Appartamento nel comprensorio turistico Torre di Maremma, a Montalto di Castro , in provincia di Viterbo. Un ragazzo...

