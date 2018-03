Snowboard - cross : Michela Moioli vince la Coppa del Mondo : Per la ventiduenne di Alzano Lombardo è il secondo titolo in Coppa del Mondo . PyeongChang 2018, lo Snowboard è azzurro: Michela Moioli vince l'oro Tags Argomenti: Snowboard Protagonisti: Michela ...

Michela Moioli - Regina leggendaria dello Snowboard! La Campionessa Olimpica vince la Coppa del Mondo. Omar Visintin terzo a Mosca : Regina dello snowboardcross, dominatrice di tutto, eroina capace di emozionare e di regalare trionfi in serie all’Italia. Michela Moioli è definitivamente nella storia dello sport azzurro: la fresca Campionessa Olimpica ha conquistato la Coppa del Mondo realizzando così un’incredibile doppietta. Semplicemente è la più forte di tutte: in stagione ha concesso soltanto le briciole alle avversarie, a PyeongChang 2018 è stata ...

