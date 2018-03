Mina ritorna con “Volevo scriverti da tanto” una di quelle ballad melodiche che

domanipress

: 'Volevo Scriverti Da Tanto' è il nuovo singolo e video di Mina ??? - EndCent : 'Volevo Scriverti Da Tanto' è il nuovo singolo e video di Mina ??? - EndCent : Mina ritorna con “Volevo Scriverti Da Tanto”, il video è di Mauro Balletti - carlomannaro : RT @otinik: Alla fine ritorna una delle mie dive. @Mina_unofficial sempre grandi, sempre eterni ?????????????? Una de mis divas al fin regresa. si… -

(Di sabato 10 marzo 2018) Quel sabato sera di febbraio, quello della finale del Festival di Sanremo, non lo sapevamo ancora: ma la bianca aliena che è discesa in forma di ologramma sul palco dell’Ariston aveva già pronte per noi umani altre sorprese musicali, oltre alla strepitosa versione di “Another day of sun” che ha intonato prima di ripartire per lo spazio profondo a bordo della sua astronave Opera. Oggi possiamo ascoltare il nuovo singolo inedito di, che anticipa la pubblicazione di un intero nuovo album di inediti fissata per il 23 marzo. La canzone che si intitolada, ed è una diche colpiscono al primo ascolto per l’emozione che suscitano e l’atmosfera che sanno creare: una dicanzoni che hanno bisogno di una grande interprete per esprimersi in tutta la loro pienezza. L’autore della musica è Moreno Ferrara, che tutti conosciamo da anni per ...