Milan-Inter | i primi indizi | le indiscrezioni sulla data del recupero

Schedina CM : Inter-Napoli pari al 45' - Genoa-Milan da gol. Mou batte Salah : Il calcio italiano si è fermato, lo scorso weekend, per la tragica scomparsa di Davide Astori. La morte del capitano della Fiorentina ha toccato l'intero mondo del pallone ma ora, concessogli il giusto rispetto e messa alle spalle la tre giorni dedicata a Champions ed Europa League, la Serie A e la Serie B insieme ai maggiori campionati europei sono ...

Inter news - l'agente di Lautaro Martinez : "A Milano per giocare con Icardi" : Rolando Zarate, agente di Lautaro Martinez, ha ammesso che la cessione di Icardi non sarebbe nei programmi: "L'idea è formare una coppia di attacco"

Serie A - quando si recupera la 27^ giornata? Decise le date - il nuovo calendario e il programma. Derby Milan-Inter da definire : Sono state definite le date in cui verrà recuperare la 27^ giornata della Serie A 2018 di calcio, originariamente rinviata per la morte di Davide Astori. La scomparsa del capitano della Fiorentina aveva giustamente convinto Giovanni Malagò a rinviare le partite di domenica 4 marzo: sette incontri in calendario visto che si erano già giocati tre anticipi (Napoli-Roma, Lazio-Juventus, SPAL-Bologna). Oggi la Lega Calcio ha deciso quando verrà ...

Serie A - recuperi 27^ giornata/ Decise date e orari - ma il derby Milan-Inter è ancora da definire : recuperi Serie A: decide le date delle partite della 27^ giornata, saltate per la morte di Davide Astori. ancora in dubbio il derby di Milano tra Milan e Inter. (Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 12:40:00 GMT)

Serie A recuperi 27^ giornata : Benevento-Verona 4 aprile - Milan-Inter da definire : Serie A recuperi 27^ giornata: Benevento-Verona 4 aprile, Milan-Inter da definire. La Lega Serie A ha comunicato date e orari dei recuperi The post Serie A recuperi 27^ giornata: Benevento-Verona 4 aprile, Milan-Inter da definire appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Serie A - 27giornata : date e orari dei recuperi. Milan-Inter a data da destinarsi : Il Commissario della Lega Serie A, Giovanni Malagò, visto il rinvio a data da destinarsi delle gare Atalanta-Sampdoria, Benevento-Hellas Verona, ChievoVerona-Sassuolo, Genoa-Cagliari, Milan-Inter, ...

Serie A - UFFICIALI le date dei recuperi della 27esima giornata. Resta un punto interrogativo : il derby Milan-Inter : ... Torino - Crotone e Udinese - Fiorentina dell'8ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM, programmate per domenica 4 marzo 2018, a seguito della tragedia che ha colpito il mondo del ...

Un CoderBot tutto da scoprire : appuntamento con il robot per la didattica interattiva dell’Università di Milano-Bicocca : CoderBot, il robot per la didattica interattiva dell’Università di Milano-Bicocca, vi aspetta a La Feltrinelli di Piazza Piemonte, domenica 11 marzo, dalle 11 alle 13, per un laboratorio alla scoperta delle sue funzioni, tra gioco e informatica. Il piccolo robot può essere facilmente programmato dai bambini. Ha una telecamera, sensori di distanza, microfono e altoparlante. Si muove e può parlare. Bambini dai cinque anni in su, ragazzi e famiglie ...

Giornata Internazionale della donna : Milano-Bicocca capofila del progetto UNIRE contro la violenza e il femminicidio : capofila di un progetto contro la violenza sulle donne: è questo il ruolo dell’Università di Milano-Bicocca nell’ambito del progetto UNIRE, legato ad un bando della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari opportunità per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. Il finanziamento ottenuto è di 125 mila euro per la durata di 18 mesi. Il titolo del progetto è UNIRE, ...

VIDEOMAKER OF THE YEAR Festival Internazionale dei Videomaker e della Comunicazione Milano Università Iulm 14-15 marzo 2018 : In soli tre mesi VideomakerOFTHEYEAR ha ricevuto oltre 600 iscrizioni da tutto il mondo, grazie anche alle aziende partner che da subito hanno supportato l'evento, promuovendolo sui loro canali, ...

Ronaldo a Milano per Inter hall of fame : ANSA, - Milano, 7 MAR - Ronaldo è a Milano. Venerdì sera il brasiliano, infatti, parteciperà alle celebrazioni per i 110 anni dell'Inter, in qualità di candidato per entrare a far parte della hall of ...

Festa per i 110 anni - Ronaldo a Milano : l'Inter lo accoglie così : ROMA - Venerdì 9 marzo l' Inter compie 110 anni. Il club ha deciso di festeggiare in grande stile e la prima partita disponibile per farlo è prima di uno dei match più belli della stagione, la sfida ...

Artico a Milano - viaggio interattivo dalla Bicocca al Polo Nord : Milano, 7 mar. (AdnKronos) - Un’esplorazione interattiva alla scoperta dell’Artico dedicata alle scuole e al territorio. In occasione delle celebrazioni per il Ventennale dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, l'Ateneo ospita la mostra 'Artico – viaggio interattivo al Polo Nord', ideata e re