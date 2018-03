Michela Moioli sul tetto del mondo Un altro successo dopo le Olimpiadi

Snowboard - Michela Moioli vince anche la Coppa del mondo : La sua rivale Chloe Trespeuch è finita alle sue spalle al quarto posto ponendo fine alle sue speranze di vittoria di Coppa del mondo. La finale è stata ripetuta dopo che gli organizzatori della ...

Snowboardcross - Michela Moioli : “Coppa del Mondo da sogno - più difficile delle Olimpiadi. Sono troppo contenta” : Michela Moioli ha conquistato la Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross grazie al terzo posto raccolto a Mosca. La Campionessa Olimpica ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla Fis: “Abbiamo fatto praticamente tre partenze in finale: la prima non si è aperto il cancelletto, la seconda siamo riuscite ad arrivare alla fine ma abbiamo dovuto ripeterla e poi è andata benissimo. Sono contenta perché non ho mai mollato e ho raggiunto il mio ...

Snowboardcross - Classifica Coppa del Mondo 2018 : Michela Moioli ha vinto la Sfera di Cristallo : Michela Moioli ha vinto la Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross. La Campionessa Olimpica ha conquistato la Sfera di Cristallo con una gara di anticipo grazie al terzo posto ottenuto a Mosca. Di seguito la Classifica generale. Name Nation rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts Moioli Michela ITA 1 7410.00 TRESPEUCH Chloe FRA 2 6390.00 MOENNE LOCCOZ ...

Michela Moioli - Regina leggendaria dello Snowboard! La Campionessa Olimpica vince la Coppa del Mondo. Omar Visintin terzo a Mosca : Regina dello snowboardcross, dominatrice di tutto, eroina capace di emozionare e di regalare trionfi in serie all’Italia. Michela Moioli è definitivamente nella storia dello sport azzurro: la fresca Campionessa Olimpica ha conquistato la Coppa del Mondo realizzando così un’incredibile doppietta. Semplicemente è la più forte di tutte: in stagione ha concesso soltanto le briciole alle avversarie, a PyeongChang 2018 è stata ...

