Massimo Cacciari | la ricetta per la rovina | ' Il Pd caccia Renzi | governo Di Maio e poi'

Massimo Cacciari all'HuffPost : "Il Pd dia il via libera a un monocolore M5S" : Dare il via libera a un governo monocolore del Movimento 5 Stelle e poi decidere se appoggiarlo provvedimento per provvedimento. È l'unica strada che resta da percorrere al Partito Democratico, travolto dall'esito disastroso delle elezioni, secondo il filosofo Massimo Cacciari. Contattato dall'HuffPost, l'ex sindaco di Venezia sostiene che sia "l'unica cosa ragionevole" da fare per i dem e che non farebbe perdere consensi al Pd, "basta ...