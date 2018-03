: #Maltempo, nuova ondata: temporali e venti forti da Nord a Centro - SkyTG24 : #Maltempo, nuova ondata: temporali e venti forti da Nord a Centro - repubblica : Maltempo, in arrivo temporali e venti forti - repubblica : Maltempo, in arrivo temporali e venti forti -

Ancora allarme. Da domani precipitazioni sparse con vento dae neve su Lombardia e Trentino. Mareggiate in Toscana e Lazio. Allerta arancio su Emilia-Romagna, giallo su Liguria, Piemonte Marche e Lazio. Permane rischio idrogeologico sul Veneto -bacino Alto Piave- per frana della Busa del Cristo (BL). Acqua alta a Venezia. La Protezione civile della Regione Lombardia segnala criticità moderata per rischio valanghe su Alpi Retiche occidentali e centrali, Adamello (BS), Adamello (BS) e Orobie centrali.(Di sabato 10 marzo 2018)