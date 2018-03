Maltempo da incubo | da domani forti piogge | Non sottovalutate l' allerta

Meteo - incubo Maltempo sul weekend : via il sole - torna la pioggia : Dal 1° marzo l?Italia ha iniziato a essere raggiunta da un susseguirsi di perturbazioni atlantiche, qualcuna più debole, altre più forti. Nel corso del weekend giungeranno due...

Incubo Maltempo : Incubo maltempo sull'Italia. E' in arrivo una forte perturbazione sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che domenica il tempo peggiorerà fortemente su ...

Meteo - incubo Maltempo sul weekend : via il sole - torna la pioggia : Dal 1° marzo l'Italia ha iniziato a essere raggiunta da un susseguirsi di perturbazioni atlantiche, qualcuna più debole, altre più forti. Nel corso del weekend giungeranno due fronti perturbati, uno ...

Maltempo - notte da incubo sull'Aurelia : code per un incidente e per l'A12 chiusa per ghiaccio : Nella notte automobilisti e camionisti sono rimasti bloccati a lungo sulla statale Aurelia sul passo del Bracco, nello Spezzino, a causa del ghiaccio che si è formato sulla strada, dopo una giornata ...

Maltempo - notte da incubo sulle strade : Liguria spezzata per ore in due - A12 chiusa per ghiaccio | Disagi in Emilia Romagna : chiusi tratti dell'A1 : Molti automobilisti hanno cercato alloggio nelle strutture della zona, vigili del fuoco e protezione civile sono intervenuti per portare soccorso

Maltempo - torna l’incubo Rigopiano : valanga minaccia hotel - 80 turisti evacuati con l’esercito : Ottanta turisti sono stati evacuati da Vallelunga, in provincia di Bolzano, dove erano rimasti isolati a seguito della caduta di una valanga che aveva provocato l’interruzione dell’energia elettrica e delle linee telefoniche. L’evacuazione di turisti, quasi tutti stranieri, è avvenuta grazie all’intervento dell’esercito che ha impegnato gli elicotteri. Christian Auer, ispettore capo dei vigili del fuoco di Bolzano ...

