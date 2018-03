Mal di primavera | cos’è e come prevenirlo

Allergie e Mal di stagione : 5 regole per sopravvivere all’arrivo della primavera : Archiviato il gelo che ha imperversato sullo Stivale a fine febbraio, gli italiani si preparano ad affrontare uno dei momenti più piacevoli e al tempo stesso più temuti dell’anno: la primavera, che oltre al bel tempo porta con sè il cosiddetto mal di stagione e le Allergie. Per aiutare gli utenti ad affrontare senza stress e troppi fastidi questo periodo, MioDottore – piattaforma leader al mondo specializzata nella prenotazione online di visite ...

METEO 15-21 Marzo : MalTEMPO - tra primavera e nuovo FREDDO : Servizio METEO SEI UN LEVABOLLI? Vuoi sapere dove è grandinato? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com PROBABILE EVOLUZIONE METEO 15-21 Marzo Ovviamente sono considerazioni che vanno fatte tenendo presente l'attuale scenario METEO e tenendo presente che stiamo andando ...

Previsioni Meteo - ultime ore di Maltempo al Centro/Sud ma aumenta il caldo : sta per “esplodere” la Primavera. Attenzione a Domenica 11 Marzo : 1/11 ...

Meteo per il weekend : tregua dal Maltempo - temperature fino a 25° al sud. I meteorologi : "La primavera tarda - ma niente Burian bis" : Caldo anomalo 'in arrivo' nel weekend al sud, dove sono attesi fino a 25 gradi. A determinare l'innalzamento delle temperature, secondo le previsioni dei Meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it, sono i venti di scirocco, che lunedì dovrebbero essere 'rimpiazzati' da venti occidentali che porteranno le temperature a ridimensionarsi. Nel resto del Paese "si conferma, precisano, un netto peggioramento per l'arrivo di un'intensa ...

Previsioni Meteo Italia - ultime 24-36 ore di Maltempo : poi migliora con temperature in forte aumento - nel weekend “esplode” la Primavera : 1/12 ...

Caldo anoMalo in Italia! Primavera al centro-sud - addirittura 23° a Palermo! : Come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi, gran parte d'Italia sta vivendo una fase estremamente mite per via dell'intenso flusso sub-tropicale che sta scorrendo sul bordo orientale di una...