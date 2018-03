Madeleine di Svezia | ecco la prima foto della principessina

Madeleine di Svezia mamma per la terza volta : è femmina : La principessa Madeleine di Svezia è diventata di nuovo mamma, di una bambina. L’annuncio è arrivato in prima mattinata, dalle pagine ufficiali di palazzo reale. La piccola, di cui ancora non è stato reso noto il nome, come prassi tra le teste coronate, è la terzogenita di Madeleine e del marito Chris O’Neill, dopo Leonore, 4 anni compiuti lo scorso 20 febbraio, e Nicolas, che spegnerà 3 candeline il prossimo giugno. La piccola è ...