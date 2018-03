: Macron: tra Francia e India patto forte - RadioLondra_ : Macron: tra Francia e India patto forte - CalcioEconomia : L'azienda italiana #MacronSports sarà il nuovo fornitore tecnico dell'#Udinese_1896 a partire dal 2018/19. Il contr… - Atlantide4world : Accordi di cooperazione su difesa,tecnologia,spazio,antiterrorismo e sicurezza sono stati siglati sabato tra… -

Il presidente franceseè in incon l'ambizione di "suggellare un" con il premierno Modi e diventare il partner privilegiato in Europa. Arrivato ieri sera a Nuova Delhi,accompagnato dalla moglie Brigitte, è stato accolto al palazzo presidenziale dal premier Narendra Modi. All'Eliseo è stato già firmato un primo contratto, da 12 mld di euro, tra il gruppo aeronautico francese Safran e la compagnia aerea SPiceJet per la fornitura e la manutenzione dei motori aerei.(Di sabato 10 marzo 2018)