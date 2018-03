M5S : senza di noi è insulto a democrazia : 11.10 Il leader del M5S, Di Maio sulla sua pagina Facebook, rivendica almeno una delle presidenze, della Camera o del Senato e avvisa: "Pretenderemo il riconoscimento dei voti degli italiani, che ci hanno indicato come prima forza politica del Paese". "Il M5S è determinante", ribadisce Di Maio e "un governo senza i 5 stelle non si può fare,sarebbe un clamoroso insulto alla democrazia e ai cittadini". Un governo "con tutti contro di noi sarebbe ...

M5S - Di Maio : “Un governo senza di noi? Prepariamo i pop-corn. Da me trasparenza : vi aggiornerò” : Luigi Di Maio spiega su facebook cosa sta accadendo al paese: “Al momento è ancora in carica il governo Gentiloni” ed elenca i prossimi passi che dovranno essere compiuti prima dell’insediamento di un nuovo eventuale governo. “Noi vogliamo discutere in modo trasparente sui temi. Io vi aggiornerò personalmente su tutti i passaggi, noi siamo forti perché dobbiamo rendere conto solo a voi. Da me avrete sempre la massima ...

Sicilia : Cancelleri (M5S) - Governo Musumeci? Un ‘nominificio’ senza precedenti : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – “Oggi abbiamo assistito alla più grande farsa degli ultimi anni. Un presidente della Regione che convoca una conferenza stampa sui primi 100 giorni del suo Governo per poi aprirla dicendo che 100 giorni sono pochi e non si poteva nulla. Solo chi pensa di prendere in giro i Siciliani può fare una cosa del genere”. A dirlo all’Adnkronos è Giancarlo Cancelleri, capo dell’opposizione ...

M5S Andria : "Vittoria alle politiche senza precedenti. Dopo il Governo puntiamo al Comune di Andria" : C'è una classe politica da rinnovare. Ma è al sud che si assiste allo spettacolo politico più indecoroso. Per esempio, ad Andria registriamo un centrodestra alla deriva che gongola pur non avendo ...

"Senza noi legislatura non parte Al governo - M5S forza nazionale" Di Maio come Silvio sul predellino : Luigi Di Maio lo aveva previsto: "Dovranno passare da noi". E le elezioni - sottolineano i 5 stelle - lo hanno confermato. Nella 'quasi' tripartizione parlamentare, ritengono di essere centrali per la costituzione di una maggioranza che sia di governo. "Non siamo una forza territoriale come la Lega, siamo una forze nazionale e siamo inevitabilmente proiettati Segui su affaritaliani.it

Di Maio : "Senza M5S - la legislatura non parte Noi forza nazionale né di destra né di sinistra" : Dal palco di Pomigliano d'Arco il leader M5s sfida gli avversari: : "O parlate con noi o difficile trovare la maggioranza: inevitabile un governo con M5s".

Elezioni 2018 - Di Maio : “Inevitabilmente proiettati al governo. Senza M5S la legislatura non può partire” : Da un lato Salvini che guarda “alla tradizione della sinistra” e reclama la possibilità di avere una maggioranza di governo. Dall’altro il movimento 5 stelle che, forte del 32% raccolto nelle urne rivendica il diritto a governare e una voce di peso in tutte le decisioni che contano per la XVIII legislatura. E’ Luigi di Maio a tracciare la via dal palco di Pomigliano d’arco, dove Il Movimento 5 Stelle ha scelto di ...

M5S continua a guardare al Pd. A patto che sia senza Matteo Renzi : Di Maio tiene lo sguardo sui dem per raggiungere quella maggioranza assoluta che il voto con il Rosatellum non gli ha consegnato. Emiliano: "Ok a un appoggio esterno". La Lega: spartiamoci presidenze Camere

Di Maio : «Dieci punti per un governo M5S con chi ci sta : anche il Pd - senza Renzi» : Il leader pentastellato ha pronta una proposta per raggiungere la maggioranza. Grillo: «Noi un po’ Dc, un po’ di destra e un po’ di sinistra... Sopravvive chi si adatta»

La strategia di Mattarella : piace l'asse M5S-Pd - senza Matteo - : A chi darà l'incarico per formare un nuovo governo il presidente Mattarella ? E' questa la domanda a cui tutti tentano di dare risposte. Ma il Colle, che rimane silente, aspetta e osserva. I tempi non ...

Governo Pd-M5S? Per Cacciari è ipotesi possibile - ma senza Renzi : Roma, , askanews, - "Una volta crollato Renzi, mi sembra che oggi, a breve, ufficializzerà le sue dimissioni, si può aprire una situazione nel Pd che permetta al Pd un'alleanza con i cinquestelle". La ...

Elezioni - l'Italia senza maggioranza : M5S vola al Sud - Pd crolla - la Lega supera Forza Italia : Il Movimento 5 stelle primo partito con il 32%, il Centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una maggioranza per formare un governo. È la...