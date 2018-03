Luigi Di Maio in imbarazzo | Marinella Pacifico | nuova senatrice M5s tra complotti | deliri

Elezioni 2018 - Luigi Di Maio : "Governo senza di noi insulto alla democrazia" : "Il nuovo governo dovrà rispettare la volontà dei cittadini che con oltre il 32% hanno votato un programma e una squadra. Noi abbiamo aperto a tutte le forze politiche, abbiamo chiesto a tutti responsabilità per far partire un governo presieduto da me". Luigi Di Maio, in una diretta sul suo account Facebook, parla agli elettori. "Noi siamo determinanti, un governo senza di noi non si può fare e tutti dovranno parlare ...

Luigi Di Maio - la scelta clamorosa : chi sono i due grillini che lo mollano dopo il trionfo : C'è chi lascia Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle il giorno dopo il trionfo elettorale del 4 marzo. Il tempismo in politica è tutto, e forse la scelta di Stefano Ferrero e Roberto Cognetta , due consiglieri regionali grillini della Val d'Aost a, non è arrivata nel momento più propizio. Se non altro, però, ai due ...

MATTEO SALVINI COME Luigi DI MAIO/ Su Governo pressing sul Pd : "Senza intesa politica si vota di nuovo" : MATTEO SALVINI sfida l'Europa e guarda al Governo: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". No governi tecnici, altrimenti nuove elezioni: sfide all'Ue, Pd chiude alleanza(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 22:21:00 GMT)

Luigi Di Maio : il Sud inonda i CAF per il reddito di cittadinanza Video : A pochi giorni dalle avvenute elezioni politiche [Video], sembra che non si parli d'altro. Nelle ultime ore, è spopolata online la notizia che vede gli elettori del 'Movimento 5 Stelle' inondare i 'CAF' di domande e richieste inerenti al presunto modulo, che servirebbe per inoltrare la propria richiesta di ricevere il sussidio più chiacchierato del momento. Di Maio: il reddito di cittadinanza potrebbe costare 17 miliardi al nostro Paese Lo ...

Luigi Di Maio - perché è il premier perfetto per i poteri forti : il valletto perfetto per far fuori Matteo Salvini e la Lega : Tra il nulla impacchettato con una giacca sartoriale sotto un bel musetto glabro e un leader con barba e felpa amico di Marine Le Pen, i poteri smorti non hanno esitato un secondo a baciare il primo ...

Chi sono i capigruppo di Camera e Senato del M5s indicati da Luigi Di Maio : Danilo Toninelli e Giulia Grillo sono stati indicati da Luigi Di Maio come capigruppo di Senato e Camera durante la riunione in corso al Parco dei Principi di Roma. Le due assemblee separate dei 222 deputati e 112 Senatori M5s sono iniziate alle 13.30 nell'hotel scelto in questi giorni come comitato elettorale per i 5 stelle. Danilo Toninelli è nato a Soresina, Cremona, nel 1974, è considerato un ...

Marco Travaglio - i consigli per Luigi Di Maio dalla politica a come deve parlare : Finita la campagna elettorale, Marco Travaglio si è liberato del fardello di dover sorvolare sulle migliaia di corbellerie combinate da Luigi Di Maio e grillini vari. Godendo di incondizionata stima ...

Luigi Di Maio indica Danilo Toninelli e Giulia Grillo come capigruppo di Senato e Camera : Danilo Toninelli e Giulia Grillo sono stati indicati da Luigi Di Maio come capigruppo di Senato e Camera durante la riunione in corso al Parco dei Principi di Roma.Le due assemblee separate dei 222 deputati e 112 Senatori M5s sono iniziate alle 13.30 nell'hotel scelto in questi giorni come comitato elettorale per i 5 stelle. Entrambe le riunioni, secondo quanto viene riferito, saranno introdotte da Di Maio e poi sono previsti gli interventi di ...

Daniela Santanchè : 'Luigi Di Maio schizofrenico - ora pur di governare apre a tutti' : ' Luigi Di Maio è schizofrenico, prima dicono mai alleanze e poi... Vuole governare a tutti i costi per il vincolo di mandato. Perché secondo il loro statuto, ora o mai più!'. Daniela Santanchè , ...

Luigi Di Maio - il nuovo M5s e la grande paura : i nuovi eletti troppo autonomi e di sinistra : C'è una grande paura dentro il Movimento 5 Stelle uscito trionfalmente dalle urne del 4 marzo: l'esercito dei 250 nuovi eletti, su 303 complessivi. Venerdì pomeriggio Luigi Di Maio li riunirà tutti in ...

Luigi Di Maio - l'incontro con Sergio Mattarella : imbarazzi e nessun saluto con Napolitano : Luigi Di Maio ha incontrato Sergio Mattarella in occasione dell'8 marzo al Quirinale e non è stato un momento privo di imbarazzo. In prima fila ci sono i ministri uscenti con i quali il candidato ...

Luigi Di Maio "Facciamo intese sul Def" : Luigi Di Maio guarda al sodo, ai conti, all'economia. Nella sua prima intervista post voto sul Corriere della sera parla chiaro a tutti gli interlocutori veri o presunti."Vogliamo agire da subito. Entro il 10 aprile deve essere presentato il Def, il Documento di economia e finanza che definisce le scelte di politica economica dei prossimi anni, e che dovrà essere approvato a maggioranza assoluta del Parlamento, quindi il Movimento ...