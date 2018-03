LIVE Sci di fondo | 50 km Oslo-Holmenkollen 2018 in DIRETTA | chi vince entra nel mito!

LIVE Sci alpino - Discesa Kvitfjell 2018 in DIRETTA : La seconda zampata di Dressen! Feuz secondo davanti ai norvegesi. Azzurri giù dal podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Discesa libera maschile di Kvitfjell (Norvegia), valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi norvegese, gli Azzurri sono motivati e pronti a far bene. Le caratteristiche della neve scandinava sono gradite e le prove di questi giorni confermano che il podio è un obiettivo tutt’altro che irrealizzabile. Grande favorito della vigilia, il padrone di casa, Kjetil Jansrud, vincitore in ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Ofterschwang in DIRETTA : Mikaela Shiffrin subito in testa! Costazza lontana - Curtoni out. Festa per gli addii di Zuzulova e Kirchgasser : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA dello Slalom femminile da Ofterschwang, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo la vittoria di ieri in gigante della norvegese Ragnhild Mowinckel (primo successo in carriera) si passa ai rapid gates dove la grande favorita è senza dubbio Mikaela Shiffrin. L’americana ha conquistato ieri la sua seconda Coppa del Mondo generale consecutiva ed è pronta oggi a conquistare la ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Ofterschwang 2018 in DIRETTA : vince Mowinckel davanti a Rebensburg. Shiffrin conquista la Coppa del Mondo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante femminile di Ofterschwang (Germania), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA Chiudiamo qui la nostra DIRETTA e grazie per averci seguito. Tre italiane nelle dieci. Quinta Marta Bassino, ottava Manuela Moelgg e decima Irene Curtoni. Uscite Federica Brignone e Sofia ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Ofterschwang 2018 in DIRETTA : Bassino e Brignone a caccia del podio nella seconda manche : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante femminile di Ofterschwang (Germania), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi tedesche andrà in scena lo slalom Gigante femminile dove sono ben tre le atlete che possono ancora lottare per la conquista della Sfera di Cristallo. Viktoria Rebensburg è in questo momento in testa alla classifica (502) davanti alla francese Tessa Worley (470) e a Mikaela Shiffrin (421). ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Ofterschwang 2018 in DIRETTA : Mowinckel sorprende tutti! Ottima Bassino : terza! Brignone - quinta - insegue assieme alle altre big : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante femminile di Ofterschwang (Germania), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi tedesche andrà in scena lo slalom Gigante femminile dove sono ben tre le atlete che possono ancora lottare per la conquista della Sfera di Cristallo. Viktoria Rebensburg è in questo momento in testa alla classifica (502) davanti alla francese Tessa Worley (470) e a Mikaela Shiffrin (421). ...