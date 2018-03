Lite per l' eredità | prende a sprangate la sorella poi chiama i Carabinieri | L' ho

Ascoli Piceno - Lite in famiglia per eredità. Aggredisce la sorella a colpi di spranga in testa : è in condizioni gravissime : Una lite, la discussione che degenera, lui che impugna una spranga e Aggredisce la sorella colpendola ripetutamente alla testa fino a ridurla in fin di vita. È finita in tragedia una lite in famiglia avvenuta nel pomeriggio di sabato nelle campagne di Cupramarittima, in provincia di Ascoli Piceno. L’uomo, un agricoltore 56enne, dopo aver aggredita la donna, 58 anni, ha lui stesso chiamato i carabinieri. La vittima, trasferita in ...

Possibile data ufficiale per Huawei P10 Lite TIM e aggiornamento Oreo : parla l’operatore : In queste settimane si è parlato moltissimo di uno smartphone come il cosiddetto Huawei P10 Lite. Nonostante tutti abbiano dato per scontato da sempre che il device potesse ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, fino a questo momento nessun canale ufficiale ci aveva dato riferimenti sul calendario in grado di fare chiarezza sulla vicenda, ma oggi 9 marzo finalmente possiamo fare luce quantomeno sui modelli brandizzati ...

Passo in avanti anche per Huawei P9 Lite Wind - cosa cambia con la B365 : Riparte anche l'aggiornamento Huawei P9 Lite Wind, per un modello che sta ricevendo costantemente supporto software dal produttore, nel caso degli smartphone non serigrafati soprattutto ma anche per varianti brandizzate come quella oggi esaminata. Oggi 9 marzo, tocca proprio al vettore arancione procedere all'adeguamento, per la gioia di chi possiede il dispositivo entro i nostri confini. Il firmware protagonista in queste ore è il B365 che, ...

4 regole di buon senso e 2 trucchetti per prevenire la celluLite : Fai pace con la buccia d'arancia: Considerato che è un problema che accomuna tutte le donne del mondo , smetti immediatamente di inseguire ideali irreali di bellezza. No panico. Al contrario, ...

MotoGp Suzuki - Brivio : «Speriamo di avere presto una squadra satelLite» : TORINO - Il recente accordo tra KTM e il Team Tech3 ha ingolosito anche altri costruttori. È il caso di Suzuki, che potrebbe dare vita ad una struttura satellite già nel 2019. Le intenzioni sono ...

Doccia fredda per Huawei P8 Lite 2017 e l’aggiornamento Oreo : si allungano i tempi? : Ci sono nuove informazioni da prendere in considerazione in queste ore per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P8 Lite 2017, soprattutto in riferimento al rilascio dell'aggiornamento Android Oreo di cui tanto si parla in queste settimane. Dopo le notizie incoraggianti di pochi giorni fa, infatti, tocca fare un nuovo punto della situazione oggi 9 marzo, alla luce di importanti dichiarazioni da parte di TIM che evidentemente aveva in precedenza ...

Orologi indietro di 6 minuti in Europa/ Perché? Colpa della Lite fra Serbia e Kosovo sull'energia : Orologi indietro di 6 minuti in Europa, Perché? Colpa della lite fra Serbia e Kosovo sull'energia. Una disputa sulla fornitura elettrica ha fatto calare le frequenze, gli Orologi rallentano(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 13:40:00 GMT)

Chiarezza da TIM su Huawei P9 - P9 Lite e P9 Plus per l’aggiornamento Oreo : Sciolta del tutto la prognosi legata all'aggiornamento Oreo per i vari Huawei P9, P9 Lite e P9 Plus, in cui qualche utente ancora continuava a sperare. Nonostante l'intervento dello scorso 25 gennaio a cura del vice presidente del brand cinese su Weibo (che aveva sbarrato la porta alla possibilità per quanto riguarda Oreo, aprendo un piccolo spiraglio per l'eventuale approdo di qualche novità legata all'EMUI 8.0, almeno su Huawei P9 e P9 ...

Periodo d’oro Huawei P9 Lite TIM : all’improvviso l’aggiornamento B366 : Una carrellata incredibile all'insegna dell'aggiornamento per Huawei P9 Lite presso il mercato italiano: questa volta le novità riguardano i brandizzati TIM (VNS-L31), che hanno iniziato a ricevere il pacchetto B366, successivo all'iterazione B365 di cui vi avevamo parlato ad inizio febbraio. La sigla per intero è la seguente: "VNS-L31C55B366", basata sulla versione Android 7.0 (Nougat), puntellata con le personalizzazioni previste dall'EMUI ...

Messenger Lite per Android adesso ha le Video Chat : Facebook aggiorna l’applicazione Messenger Lite per Android aggiungendo l’opzione per abilitare le Video Chat come nella versione normale: i dettagli.Per chi non ha uno smartphone particolarmente potente o comunque che ha già qualche anno sulle spalle, Facebook ha rilasciato non molto tempo fa una versione “leggera” della sua applicazione Messenger.Stiamo parlando di Messenger Lite per Android, un app di messaggistica ...

Meizu E3 - Meizu 15 - 15 Plus e 15 Lite svelati (per sbaglio?) da Google : Oltre alle strategie di marketing di Meizu per il 2018 da una fonte piuttosto imprevedibile arrivano delle indiscrezioni relative ai nuovi smartphone dell'azienda. Sarebbe Google stessa a pubblicare (per sbaglio probabilmente) vari dettagli sui nuovi dispositivi che Meizu stessa ancora non avrebbe presentato: Meizu E3, Meizu 15, Meizu 15 Plus e Meizu 15 Lite. L'articolo Meizu E3, Meizu 15, 15 Plus e 15 Lite svelati (per sbaglio?) da Google è ...

Già una scheda tecnica per Huawei P20 Lite : certificazione TENAA svela quasi tutto : Il Huawei P10 Lite è ad un passo dalla sua uscita? Sembrerebbe proprio di si, visto che questa mattina possiamo pure commentare con i nostri lettori, le informazioni trapelate attraverso la certificazione TENAA del device, così come riportate sul canale Twitter (abbastanza autorevole) @Slashleaks, lo stesso che qualche giorno fa ci ha fornito un'anteprima in foto del telefono, nella sua colorazione blu. Il Huawei P20 Lite, così come riportato ...

Avviata una petizione per aggiungere la lingua italiana in ELite Dangerous : Sono passati circa tre anni dal lancio di Elite Dangerous per PC ma, come probabilmente saprete, ancora non è stato aggiunto il supporto alla lingua italiana, una mancanza che potrebbe far storcere il naso a una parte dell'utenza. Proprio a tal proposito, vi segnaliamo che la community italiana di Elite Dangerous ha avviato ufficialmente una petizione per aggiungere la nostra lingua al gioco. Il titolo, al momento, supporta le traduzioni in ...

”Put**. Fai cag**”. Lite furibonda (a suon di parolacce) in diretta Rai. Delirio in studio - volano ‘perle’ - la conduttrice è costretta a chiudere il collegamento. Alla faccia! : ”Putt**a”; “Putt**a reale”; “Fai cag**e”. Questi gli insulti volati in studio durante una ‘violenta’ Lite verbale, in diretta televisiva, tra due ‘pezzi grossi’ del panorama giornalistico e politico d’Italia. Da una parte Vittorio Sgarbi, il critico d’arte eletto Alla Camera con i voti di Ferrara a Forza Italia, nonostante la sconfitta nel collegio di Acerra e ...