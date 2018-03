Liguria | prorogata l’allerta | è “gialla” dalle 20 di sabato alle 20 di domenica

Gelo in Liguria - l’allerta è prorogata : Nella notte ha nevicato, ma non in modo abbondante, grazie al forte vento (100 km/h) che ha sottratto umidità. Chiuse alcune strade provinciali a Genova

Gelo in Liguria - allerta prorogata | : Nella notte ha nevicato, ma non in modo abbondante, grazie al forte vento (100 km/h) che ha sottratto umidità. Chiuse alcune strade provinciali a Genova

Liguria - prorogata l’allerta neve nell’entroterra. A Genova caloriferi accesi per 18 ore : Allarme di colore giallo da Levante a Ponente, con particolare “attenzione” per le località dell’entroterra

Allerta Meteo Liguria : prorogata la criticità “gialla” nell’Imperiese : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diramato un’Allerta Meteo per piogge diffuse in base alle previsioni di Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti Meteo: la criticità “gialla” è stata prorogata dalle 12 fino alle 18 di oggi nell’Imperiese. A seguito del fronte che ha interessato la Liguria nelle ultime ore permane infatti una situazione di instabilita’ che ne rappresenta un naturale ...

Maltempo Liguria : prorogata l’allerta meteo gialla fino a domani : Sono state aggiornate le previsioni sulla Liguria colpita in queste ore da una nuova ondata di Maltempo. Precipitazioni meno intense del previsto a Ponente ma la Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta meteo per piogge diffuse e temporali diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo previsionali, abbassandola ad un livello giallo protratto fino alla giornata di domani su tutto il territorio ligure. Mentre resta ...