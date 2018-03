Ligue 1 | il Psg si sfoga in campionato | comoda cinquina al Metz

Ligue 1 - cinquina al Metz : Psg incontenibile : Nell'attesa di conoscere il futuro dell'allenatore spagnolo Unai Emery, il Paris Saint-Germain mantiene 11 punti di vantaggio sul secondo in classifica, il Monaco, nella Ligue 1 dopo 29 giornate. I ...

Probabili Formazioni Psg-Metz Ligue 1 - 10-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Paris Saint-Germain-Metz, 29^ Giornata Ligue 1 2017/2018, ore 17:00: Lo Celso ritorna titolare, mentre Hantz sostituisce Palmieri squalificato con Assou-Ekotò. Al Parco dei Principi il Paris Saint-Germain di Emery, dopo la clamorosa eliminazione il Champions contro il Real Madrid agli ottavi di finale, ospiterà il Metz di Hantz ultimo in classifica, che nell’ultimo turno di campionato è riuscito a ...

Psg - quasi 500 milioni ‘buttati’ : vincere solo la Ligue 1 non può bastare : Il Psg esce a testa bassissima dalla Champions League, umiliazione contro il Real Madrid, prima il ko per 3-1 in Spagna, poi l’altra sconfitta anche in Francia per 1-2 ad opera di Cristiano Ronaldo e compagni. E’ vero che di fronte c’erano i campioni in carica ma in Liga stanno trovando più di qualche problema, per il Psg non essere stati mai in partita per la qualificazione non può essere accettato per la dirigenza e per i ...

Ligue 1 - Psg ok con il Troyes : esordio per il figlio di Weah : TORINO - Nel giorno in cui è stato operato con successo in Brasile Neymar, il Psg ha proseguito la sua marcia vincente in Ligue 1. La squadra di Emery, scesa in campo in formazione rimaneggiata tra ...

Diretta/ Troyes Psg (risultato finale 0-2) streaming video e tv : ora testa alla Champions! (Ligue 1) : Diretta Troyes Psg: info streaming video e tv. Nuovo appuntamento in Ligue 1 per la squadra di Emery che guarda già alla sfida di Champions League con il Real Madrid.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 18:51:00 GMT)

PSG-Olympique Marsiglia 3-0 - giornata 27 Ligue 1 [VIDEO HIGHLIGHTS] : A rovinare la festa della capolista l'infortunio di Neymar. Il brasiliano rischia di saltare il match di Champions League contro il Real Madrid. L'articolo PSG-Olympique Marsiglia 3-0, giornata 27 Ligue 1 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ligue 1 - il Psg vola : 3-0 al Marsiglia : PARIGI - In attesa che anche la matematica si arrenda e consegni la Ligue 1 a Neymar e compagni, il Psg rifila un netto 3-0 al Marsiglia in uno dei classici più sentiti e attesi del campionato ...

Ligue 1 - PSG-Strasburgo 5-2 - gli highlights della gara [VIDEO] : Dopo il beffardo 3-1 incassato al Bernabeu nell'andata degli ottavi di Champions League, il Psg travolge in casa per 5-2 lo Strasburgo L'articolo Ligue 1, PSG-Strasburgo 5-2, gli highlights della gara [VIDEO] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

