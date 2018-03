Leo Messi di nuovo papà | è nato Ciro

Barcellona - c'è stato un tempo in cui Leo Messi non calciava le punizioni : C'era una volta in cui Leo Messi era un giocatore del Barcellona. Non è una fiaba, è la realtà. Dal 2000 a oggi. Calciatore mostruosamente vincente e incisivo, goleador implacabile e fenomeno del ...

Marc Marquez e Leo Messi - la nuova coppia del Barcellona. LE FOTO : Per il Motomondiale, invece, i test sono terminati: il 18 marzo scatta il primo GP della stagione in Qatar , gara live in esclusiva su Sky Sport MotoGP HD, DA LOSAIL AL CAMPO NOU: BARCELLONA-ATLETICO ...

adidas Nemeziz 17+ 360 agility - i nuovi scarpini di Leo Messi : Leo Messi ha presentato i suoi nuovi scarpini adidas Nemeziz 17+ 360 agility a Barcellona. Le nuove calzature del campione argentino, che fanno parte del pack adidas Cold Blooded, hanno dato il calcio d’inizio alla nuova Tango League, proprio nel capoluogo della Catalogna. La star argentina ha parlato ai media -intervenuti all’evento da ogni parte del mondo- e ai partecipanti al contest, a proposito di vari argomenti d’attualità e ha ...

Eric Abidal e il cancro/ Quando Leo Messi mi disse : “ti prego - basta con quei video...” : Eric Abidal ha recentemente raccontato la sua incredibile storia alla televisione francese: il tumore al fegato e il ritorno in campo, con il particolare di un curioso messaggio di Leo Messi(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 15:35:00 GMT)

Abidal e il cancro : "Leo Messi? Disse che turbavo la squadra" Il racconto choc dell'ex Barcellona : "Ero un cadavere che camminava. Ci sono alcuni compagni che mi hanno visto molto magro. Registrai un video prima di una gara importante, dicendo loro di non preoccuparsi per me, perché era come se fossi lì con loro. Sapete cosa mi rispose Messi? Di non mandarcene più, perché così facendo avrei ottenuto l'effetto contrario. Segui su affaritaliani.it

Messi Sr - Leo-Barca basta che sia in Liga : (ANSA) - ROMA, 6 GEN - Una rettifica che è però una mezza conferma: Leo Messi continuerà a giocare nel Barcellona anche in caso di indipendenza della Catalogna, annullando di fatto la clausola ...