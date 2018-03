Le quote rosa | che danno per la donna

quote rosa in politica - in 70 anni alle donne solo 78 incarichi da ministro su 1.500 : Era il 1951 e il governo era quello guidato, per la settima volta, da Alcide De Gasperi, quando la democristiana Angela Maria Guidi Cingolani veniva nominata sottosegretario al ministero dell'...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 marzo : quote Rosatellum : un senatore in meno e neppure 1/3 di donne : Stranezze Il “buco” nel Rosatellum ruba un senatore al M5S Troppi voti in Sicilia e finiscono le liste degli eletti. Ora sarà difficile trovare una soluzione: Palazzo Madama resterà senza plenum di Marco Palombi Le brutte cose di pessimo gusto di Marco Travaglio Silvio impagliato e il busto di Renzi, di Gentiloni, i fiori in cornice (le buone cose di pessimo gusto!), il Napolitano un po’ tetro, le scatole senza confetti, i frutti di marmo ...

L.elettorale : in Veneto Commissione propone modifiche a quote rosa : Venezia, 6 mar. (AdnKronos) – Alla vigilia dell’8 marzo la Commissione regionale per le pari opportunità del Veneto ha fatto il punto sulle pari opportunità nelle istituzioni elettive. L’organismo consultivo, presente l’assessore regionale alle pari opportunità Elena Donazzan, ha messo sotto la lente – in particolare – l’esito del voto politico del 4 marzo, prima prova di applicazione del cosiddetto ...

L.elettorale : in Veneto Commissione propone modifiche a quote rosa (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “A Camere insediate, la Commissione regionale Pari Opportunità procederà ad una analisi più approfondita e ‘scientifica’ dei meccanismi di selezione della classe politica e degli effetti della nuova legge elettorale, e produrrà una propria iniziativa politica - anticipa l

In Francia l'appello degli attori : "quote rosa anche al cinema" : Quote rosa per la parità dietro la macchina da presa. Così un centinaio di professionisti del cinema, tra cui Juliette Binoche , chiedono, attraverso il quotidiano francese Le Monde , più fondi per le ...

Elezioni - la truffa delle quote rosa : così i partiti aggirano il Rosatellum. E nei collegi sicuri trionfano gli uomini : La legge c’è e i partiti sanno già come aggirarla. Le quote rosa introdotte dal rosatellum volevano garantire equilibrio nei due rami del Parlamento, attraverso alcune regole: soglia massima del 60% di candidature per entrambi i generi all’uninominale e alternanza uomo/donna al plurinominale, dove anche in questo caso nessuno dei due generi può essere capolista oltre il 60%. Regole che per la Camera valgono su base nazionale e per il ...

Così le suffragette delle quote rosa faranno eleggere tredici uomini : Roma E poi le chiamano quote rosa. Laura Boldrini, presidente uscente della Camera, candidata da Liberi e uguali nel collegio uninominale di Milano 1 e in altre quattro liste Leu in Lombardia. Maria Elena Boschi, sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, schierata nel maggioritario a Bolzano e capolista «mari e monti» in tutt'Italia, da Cremona-Mantova al Lazio, alla Sicilia orientale: sei in tutto, manca solo ...

Così le suffragette delle quote rosa faranno eleggere tredici uomini : Dunque, che fine ha fatto la parità di genere? Boldrini-Boschi-Bongiorno, le tre signore B della politica italiana, tra collegi blindati e paracaduti aperti, entreranno sicuramente nelle nuove Camere.

Piloti e quote rosa : solo un pugno di donne alla cloche : MILANO - È passato più di un secolo da quando Emma Lillian Todd progettò un aereo. Era la prima donna a farlo. Poi, nel 1934, Helen Richey divenne pilota per una compagnia aerea commerciale ...

Classifica Sanremo 2018/ Cantanti Big - quarta serata : attenzione alle quote rosa : Sanremo 2018, Classifica Cantanti big, i pronostici quarta serata: la coppia formata da Ermal Meta e Fabrizio Moro e Lo Stato Social restano in pole per la vittoria. The Kolors deludenti.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 22:34:00 GMT)

Roma Capitale - approvato il nuovo Statuto targato M5S : ridotte le quote rosa - sì al referendum propositivo : Roma Capitale da oggi ha un nuovo Statuto. Con 27 voti a favore e 6 contrari, l’assemblea capitolina ha dato il via libera alle modifiche che portano come prima firma quella del consigliere M5S Angelo Sturni. L’amministrazione di Virginia Raggi ha introdotto nuovi elementi di democrazia diretta che si ispirano al “modello del Parlamento inglese”. Ma ha anche ridotto dal 50 al 40% la percentuale minima di donne in giunta, ...

quote rosa crescono - in cda quotate un terzo e' donna : I dati di una ricerca del Cerved presentati al convegno della Fondazione Bellisario mostrano che la rappresentanza femminile e' cresciuta di 558 unita' tra le societa' quotate in borsa e di 660 tra le ...

Contro le quote rosa : L'alternanza di genere prescritta dal rosatellum vieta che più del 60 per cento dei candidati di una lista e dei capilista di ciascun partito siano uomini o donne. La cronaca della campagna elettorale di questi giorni è piena di divertenti episodi (ma pure toni) che quasi ci convincono: stavolta è fatta, la rigenerazione della classe politica è compiuta, la ...