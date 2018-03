Le elezioni dell’insicurezza | era tutto già scritto da vent’anni

ilfattoquotidiano

: #portaaporta Come si è presentato il PD : terzomondista, difensore delle ONG e dell'immigrazione clandestina, elarg… - piero_fr : #portaaporta Come si è presentato il PD : terzomondista, difensore delle ONG e dell'immigrazione clandestina, elarg… -

(Di sabato 10 marzo 2018) Le ragioni dell’ondata che ha travolto il sistema politico italiano erano state previste sin dalla fine del secolo scorso, in libri molto noti. A rileggerli oggi, sembra che che manchino solo i dettagli: sui quali, in compenso siamo tutti anche troppo informati, al punto da discuterne sugli autobus, nei bar e sui social, in modalità che variano fra lo smarrimento e l’esultanza. La spiegazione più semplice si trova forse in Zygmunt Bauman, La solitudine del cittadino globale (Feltrinelli, 2000): dove ritrovo, anticipato, anche molto del mio Non c’è sicurezza senza libertà (Il Mulino, 2017). È giàlì: la Brexit, Trump, il nostro 4 marzo. Eha a che fare con una cosa che si chiama (in)sicurezza. Ma non la (in)sicurezza pubblica o nazionale, scoppiata dopo l’Undici settembre e l’intensificarsi dei flussi migratori: quella è un falso bersaglio. La (in)sicurezza sociale, semmai: ...