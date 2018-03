L' auto prende fuoco | padre e bimba di 5 anni salvi appena in tempo

auto prende improvvisamente fuoco : forti rallentamenti in tangenziale : Una Mini Cooper ha preso improvvisamente fuoco nella serata di oggi, venerdì 2 marzo 2018, mentre percorreva la tangenziale in direzione nord , Milano-Aosta, all'altezza dello svincolo Debouché, sul ...

auto 'prende il volo' e si ferma in bilico su un palo - fratelli illesi : L'Auto sulla quale viaggiavano i due fratelli e i mezzi di soccorso sul posto , foto Trespidi, Ha preso letteralmente 'il volo' un'Auto che nel primo pomeriggio di venerdì 23 febbraio è finita con le ...

Roma - prende l'autostrada senz pagare per anni : dovrà restituire tutto oltre a 500 euro di multa : Andare a lavoro con la macchina senza pagare il pedaggio. Autostrada gratuita e un gruzzoletto a fine anno di tutto rispetto. Per tanti sarebbe un sogno, considerato i rincari costanti a cui sono ...

Firenze - prende 177 multe con l'auto del nonno (e le fa pagare a lui) : Un 36enne spagnolo, domiciliato a Firenze, ha collezionato la bellezza di 177 multe per un totale di quasi 16mila euro da pagare. Peccato che la vettura in questione, una Volkswagen Golf, sia intestata al nonno 89enne residente in Spagna. Come...

“Tutti a terra - sta sparando”. Terrore per le strade di Macerata : l’auto abbassa il finestrino - i colpi - il sangue. Tanti feriti - alcuni gravi. E un’inquietante motivazione che prende piede dietro il folle gesto di quell’uomo : Si chiama Luca Traini, ha 28 anni ed è originario delle Marche. È lui l’uomo fermato dalla polizia dopo i terribili fatti di sangue che hanno seminato la paura nelle strade di Macerata, fermato dalle forze dell’ordine (è italiano e incensurato) in piazza della Vittoria, dinanzi al Monumento ai Caduti, mentre faceva il saluto romano (secondo fonti locali). Un metro e 80, fisico atletico, calvo, è sceso dall’auto, si è ...

Idea kia - un elefantino per far capire come ci si prende cura dei clienti e delle loro auto" : ... parte la raccolta fondi a favore dei bambini di Save the Children e la casa coreana lancia il suo testimonial-peluche Kokkili Photo Ark - Meraviglie del mondo animale, la mostra curata e organizzata ...

Paura a Prati - autobus prende fuoco : panico tra i passeggeri traffico nel caos : Un autobus ha preso fuoco in via Marcantonio Colonna, nel cuore di Prati. Le fiamme sono scaturite dal motore nella parte posteriore dell'autobus 30: Paura tra i passeggeri, che sono dovuti scendere, ...

Nissan - l'auto elettrica prende e cede energia : Nissan, l'auto elettrica prende e cede energia In Danimarca e alle Isole Canarie la Mobilità Intelligente secondo il costruttore giapponese Continua a leggere L'articolo Nissan, l'auto elettrica prende e cede energia sembra essere il primo su NewsGo.

Belluno - prende l'auto e scompare nel nulla : ricerche sulle montagne : Non si hanno più tracce di lei dalla giornata di ieri, 29 gennaio. È scattato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse per ritrovare Diletta Stucchi , 40enne residente a Feltre , ...

Migliaia di Chrysler per Waymo : prende il volo l'auto senza pilota targata Google-Fca : Fiat Chrysler fornirà Migliaia di Pacifica a Waymo, la divisione di auto autonome di Google, per il lancio del suo servizio di taxi senza guidatore. Per Fca e Google si tratta del terzo accordo in questo senso: nel 2016 Waymo ha ricevuto 100 Chrysler Pacifica ibride nel 2016 e altre 500 nel 2017

Roma - allarme smog : 3 giorni di allerta. 'Usate auto ibride - prendete bus o biciclette' : smog alle stelle. Secondo le previsioni di Arpa Lazio, la situazione della qualità dell'aria per i prossimi 3 giorni sarà 'critica' con il rischio di superamento dei valori limite per le ...

auto alimentata a Gpl prende fuoco al casello di Arezzo : Intervento per un incendio all'uscita del casello dell'Autosole di Arezzo. Una vettura alimentata a Gpl ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo con una squadra composta ...

Prende una buca e danneggia l'auto. Problemi sulla strada per Acquaviva : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Una buca di notevoli dimensioni presente sul bordo della carreggiata ha creato notevoli disagi, questa mattina, ad un automobilista che, dopo aver preso il cratere, si è ...

Cisterna di Latina - auto si ribalta e prende fuoco : salve due ragazzine a bordo con i genitori : Grave incidente stradale domenica sera intorno alle 21.30 a Le Castella, a Cisterna di Latina al confine con Velletri. Un'auto con a bordo padre, madre e due figlie è finita fuori strada dopo aver ...