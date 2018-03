La Roma ci ha preso gusto | Toro ko

Roma : sorpreso a rubare auto - colpisce un uomo col cacciavite : Roma: il malvivente oltre al cacciavite, aveva con se un coltello da cucina Roma colpisce con un cacciavite un cittadino che lo ha sorpreso a rubare una vecchia berlina. E aggredisce gli agenti della ...

Forza Nuova - i fascisti di Fiore chiudono a Primavalle - tra saluti Romani e minacce : “Ogni compagno preso lo massacriamo” : Hanno voluto chiudere la loro campagna elettorale nel quartiere romano di Primavalle, i militanti di estrema destra di Forza Nuova. Una cinquantina i presenti, con il segretario Roberto Fiore. Tra saluti romani e cori contro gli antifascisti: “I fatti di Palermo non li dimentichiamo, ogni compagno preso lo massacriamo”. Nello stesso quartiere anche gli antagonisti, riuniti per protestare contro la manifestazione di FN L'articolo ...

Il fascino della Neve a Roma : la Capitale diventa un grande “Paese dei Balocchi” - Parco degli Acquedotti preso d’assalto dai bambini [GALLERY] : 1/61 ...

Lo spettacolo di Roma imbiancata in un video ripreso dall'elicottero della Polizia di Stato : Una fitta nevicata, durata circa 8 ore, ha colpito Roma. Dal Circo Massimo al Colosseo, dal Pantheon a piazza Venezia, la città imbiancata regala uno scenario da favola. Le immagini sono state girate dall'elicottero della Polizia di Stato.

“Si è chiuso in bagno - lontano da tutti. Poi…”. Tragedia sfiorata a Roma : vittima un ragazzo di soli 14 anni - l’ultimo ad aver preso parte a un folle gioco che impazza (purtroppo) sui social. In cosa consiste e perché è così pericoloso : Una folle mania, un gioco pericolosissimo e insensato che è finito per costare quasi la vita a un ragazzo alla ricerca di emozioni forti. Un caso che ha fatto il giro dei social italiani quello andato in scena nelle scorse ore a Roma, protagonista un ragazzo di soli 14 anni che se l’è vista davvero brutta ma che per fortuna è fuori pericolo. Il giovane si è infatti impiccato con il cavo della PlayStation, alla ricerca di ...

Roma - bus preso a sassate : Infuriato perché il bus, a suo avviso, è in ritardo rompe a sassate il parabrezza del mezzo. E' accaduto questa mattina, verso le 11:30, a Roma. A denunciare la vicenda un autista della linea Atac 495,...

Roma : incidente su GRA - un veicolo ha preso fuoco : Roma: incidente sul GRA, quattro veicoli coinvolti, uno in fiamme Roma – Sul Grande Raccordo Anulare di Roma, si è verificato un incidente. A causa di ciò... L'articolo Roma: incidente su GRA, un veicolo ha preso fuoco su Roma Daily News.

Perotti - la Roma ha ripreso il cammino : "Abbiamo sofferto ma siamo riusciti a vincere e ora possiamo pensare alla Champions con più tranquillità", ha aggiunto ai microfoni di Premium Sport. "Sono molto contento per Under, è molto umile, ...

Roma - Under si è preso la scena - dopo sei mesi a rincorrere tutti : Non aveva neppure la patente, Cengiz Ünder, quando è arrivato in Italia. Girava sempre con autista e interprete al seguito, a volte persino per andare a tagliarsi i capelli, e quando doveva fare gli ...

Monchi sorpreso dalla classifica della Roma. E sul mercato… : Il ds della Roma, Monchi, è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, prima del fischio d’inizio del match con il Benevento: “Importante confermare quanto fatto a Verona e continuare la strada intrapresa. Gennaio non è stato un mese buono, febbraio deve essere un mese migliore. Siamo pronti per le partite che ci aspettando. Sarà un finale di stagione bello. Fisicamente stiamo bene, stiamo recuperando i giocatori ...

Roma - preso il rapinatore di supermercati - usava sempre il casco integrale : Magliana, rapina tre supermecati: preso grande alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Al termine delle indagini, i carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli, coordinati dalla procura ...

La Roma ha preso Jonathan Silva : subito le visite mediche : Sfuma l'occasione Blind, Monchi si è buttato sul terzino dello Sporting. Occasione Valencia per Bruno Peres